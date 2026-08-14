DT del Manchester City se pronunció sobre el futuro de Rodri: respuesta oficial a las ofertas

Sin Pep Guardiola en el banquillo tras anunciar su salida la temporada pasada, varios referentes del Manchester City decidieron buscar nuevos horizontes y escuchar ofertas. Bernardo Silva se fue al Real Madrid, mientras que Rodri suena con fuerza para reforzar el mediocampo del Barcelona.

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Enzo Maresca, nuevo técnico del conjunto ciudadano, habló sobre el caso específico de Rodri y dio una respuesta oficial ante las ofertas que han llegado.

“En primer lugar, ya hemos dicho que el mercado está abierto, podemos comprar y vender jugadores, puede pasar cualquier cosa”, declaró Maresca este viernes, en la previa al partido por la Community Shield contra Arsenal.

“He visto a Rodri ahora en el estadio, le he dado un gran abrazo, parece estar bien, así que veremos qué sucede”, agregó.

Maresca añadió que no hablará de jugadores bajo contrato con otros clubes, pero reconoció que el City sigue teniendo trabajo que hacer en las últimas semanas de mercado. “Por supuesto hay cosas que tenemos que hacer”, dijo. “Ahora, ¿cuántas? No lo sé. Puede ser uno, pueden ser dos, depende también de cuantos jugadores salgan”.

Rodri se unió al Manchester City procedente del Atlético de Madrid en 2019 y ha conquistado varios títulos de Premier League y la Liga de Campeones 2023 a las órdenes de Pep Guardiola.

En 2024 conquistó la Eurocopa con España, antes de sufrir una grave lesión de rodilla que le mantuvo apartado prácticamente toda la temporada 2024/2025.

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Este año fue pieza clave para el título del del Mundial 2026, conseguido por la selección española en la final ante Argentina. Rodri fue elegido mejor jugador del certamen y se encargó de levantar el trofeo como campeón del mundo en el Metlife Stadium.

Después de ganar la Copa del Mundo parecía encaminado a llegar al Real Madrid, pero Barcelona se adelanto y logró que el representante de Rodri manifestara públicamente su deseo de salir del Manchester City.

Rodri durante el partido de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Foto: CameraSport via Getty Images

Dos ofertas rechazadas al Barcelona

Aunque Rodri ya le dio el visto bueno a Barcelona para unirse al proyecto, todavía falta que haya un acuerdo formal entre clubes. El mediocampista español tiene contrato hasta mediados de 2027, lo que hace obligatoria una negociación directa.

Hasta ahora el conjunto azulgrana ha puesto dos ofertas sobre la mesa del Manchester City y ambas han terminado rechazadas por no llenar las expectativas económicas.

La última de ellas fue entregada esta misma semana, antes de las declaraciones de Enzo Maresca. Según los medios españoles, Barcelona puso un paquete total de 60 millones de euros.

Pero la postura del Manchester City sigue firme: no dejarán salir a Rodri por menos de 80 millones de euros, incluyendo las bonificaciones, aún cuando le queda solo un año de contrato.