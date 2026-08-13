La diferencia que aleja a Rodri de su fichaje por Barcelona: en Inglaterra reportan la cifra

Uno de los movimientos de mayor impacto en el mercado de fichajes de Europa es el que protagoniza el Balón de Oro, Rodri. Quien salió campeón mundial con España en el pasado certamen celebrado en Norteamérica se decidió entre Real Madrid y Barcelona.

Hace unas cuantas semanas se informó que su futuro lo aspiraba tener vestido de blaugrana. Si bien la operación sigue activa, hay aún diferencias de dinero importantes que no permiten que se dé como un hecho.

Rodri ganó el premio a mejor jugador de la Copa del Mundo 2026 Foto: Redes sociales

Según lo han reportado diarios británicos como Daily Star o el Daily Express, el Manchester City sigue firme en decir que la cifra de 80 millones de euros es la única que aceptarán para dejar al ibérico.

Hasta la fecha Barça solo ha puesto sobre la mesa 60. Justamente esa es la diferencia económica que aleja, de momento, al volante sensación de llegar al cuadro dirigido por Hansi Flick.

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Será cuestión de días o incluso horas saber si esto se logra destrabar de alguna forma. Rodri fue el eje de la selección de España en la consecución de la segunda estrella, con Manchester City viene teniendo años consagratorios y su rol en el medio campo del equipo que lo tenga es fundamental.

Reemplazo de Rodri en el City

Manchester City ve que la salida de Rodri va a darse a pesar de que haya diferencias en el negocio. Justo por esa baja que le va a significar para el medio campo, es que ya apunta a un nombre para que sea el reemplazo del español.

De acuerdo medios prestigiosos como el diario The Times, el volante de Chelsea, Enzo Fernández, es por quien irían en caso de que Rodri logre desprenderse de los ciudadanos.

Enzo Fernández, de la Selección Argentina en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Los blues meten presión y ponen condiciones: la cifra que piden es la de 140 millones de euros. Adicional a esto, Fabrizio Romano ha divulgado que Chelsea le hizo un ultimátum a los cityzen: si quieren comprar al argentino deberán hacerlo antes del próximo viernes (14 de agosto).

Un novelón total este en Europa con traspasos luego de la Copa Mundo jugada en Estados Unidos, Canadá y México.

Flick no aceptó llegada de un argentino

Cristian Romero de Argentina fue otro de los futbolistas relacionados con Barcelona.

Su traspaso estuvo sonando fuerte en las últimas semanas; también había otras opciones como Inter de Milán y Atlético de Madrid apareció como la última. Todo parecía estar encaminado para ir al cuadro culé, pero el DT dijo que ‘no’ a su arribo.

De acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano el central argentino acabará aterrizando en Madrid para ser parte del plantel que tiene al mando al ‘Cholo’ Simeone.

“Cuti Romero, listo para viajar a Madrid por el traspaso al Atlético de Madrid con un paquete de 40 millones de euros que también incluye una cláusula de recompra para el Tottenham”, sentencia del negocio.

“Le han dicho a los Spurs que recibirán el 15% de cualquier venta futura. El Barcelona decidió no hacer el movimiento con Hansi Flick”, de cómo se declinó todo con los catalanes.