Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el jueves 13 de agosto

Este día llega con una carga especial de energía que, según especialistas en astrología, no conviene dejar pasar. El jueves 13 de agosto se perfila como un momento clave para tomar decisiones, animarse a cambios y avanzar tanto en el terreno profesional como en el personal.

En medio de ese clima, vuelve a cobrar fuerza la influencia de Walter Mercado, una figura que marcó a generaciones con sus mensajes cargados de optimismo y espiritualidad.

Miles de personas confían en los números de la suerte del fallecido astrólogo. Foto: Getty Images / Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Un nuevo comienzo se presenta con la experiencia adquirida durante los últimos años. Será importante analizar con calma cualquier propuesta laboral o de negocios antes de tomar una decisión.

Números de la suerte: 4, 19 y 12.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La tranquilidad será clave para manejar asuntos relacionados con el trabajo y las finanzas. El momento también favorece los vínculos familiares y las amistades.

Números de la suerte: 36, 1 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las ideas que llevaba tiempo guardando encontrarán el espacio para convertirse en proyectos concretos. Será una etapa favorable para tomar la iniciativa, establecer nuevas metas y buscar estabilidad.

Números de la suerte: 29, 11 y 8.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La prioridad será recuperar la felicidad y avanzar en el crecimiento personal. También será necesario defender los derechos propios y expresar aquello que durante mucho tiempo permaneció en silencio.

Números de la suerte: 1, 15 y 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Se aproximan cambios importantes en el hogar, el trabajo y el entorno cotidiano. Lo que ya no resulta útil comienza a quedar atrás para dar paso a nuevas experiencias.

Números de la suerte: 18, 50 y 31.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Su presencia podría volver a destacar públicamente y permitirle mostrar talentos que permanecían ocultos. El panorama también resulta favorable para los ingresos, y los viajes.

Números de la suerte: 42, 6 y 13.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Una etapa de renovación comienza y su imagen pública podría verse favorecida. Las experiencias difíciles del pasado servirán como aprendizaje para alcanzar objetivos que antes parecían lejanos.

Números de la suerte: 21, 10 y 35.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La independencia será uno de los temas centrales. Nuevas experiencias podrían llevarlo por caminos poco habituales, por lo que será importante mantener una actitud abierta y evitar pensamientos negativos.

Números de la suerte: 19, 12 y 4.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las oportunidades para demostrar sus capacidades estarán presentes. Quienes buscan pareja tendrán un escenario favorable para conocer personas y fortalecer vínculos.

Números de la suerte: 20, 15 y 43.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los desafíos que aparezcan podrán ser superados con determinación. La espiritualidad tendrá un papel importante y algunas experiencias podrían llevarlo a reflexionar sobre su propósito y encontrar mayor armonía en diferentes áreas de la vida.

Números de la suerte: 12, 2 y 7.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El hogar y la familia estarán rodeados de buenas energías. Será una etapa apropiada para realizar cambios de vivienda, compartir con seres queridos y abrirse nuevamente al romance.

Números de la suerte: 6, 22 y 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El cuidado personal será fundamental. Descansar, mantener buenos hábitos alimenticios y evitar los excesos ayudará a recuperar energía.

Números de la suerte: 5, 8 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.