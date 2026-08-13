FCF y Conmebol anunciaron la cifra multimillonaria que donarán para las víctimas del terremoto

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) enviarán ayudas económicas a las víctimas del terremoto en Colombia. La donación multimillonaria llegará a los damnificados a través de la campaña “Colombia, un solo corazón”, que lidera la primera dama, Ana Lucía Píneda.

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“La Conmebol y la FCF anuncian de manera conjunta la donación de $ 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano”, indicó el comunicado oficial.

Al cambio actual, $ 1.000.000 de dólares equivalen a más de $ 3.000 millones de pesos colombianos.

La FCF considera que “en momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad”.

Además de esta donación, la invitación se mantiene firme para todos los actores que hacen parte del fútbol. “Desde la Conmebol y la FCF hacemos un llamado a la comunidad deportiva internacional, clubes, aliados estratégicos y a la afición en general a continuar apoyando iniciativas de recolección de fondos e insumos impulsadas para atender esta emergencia nacional”, finalizó el comunicado.

No hay fútbol en Colombia este fin de semana

Casi instantáneamente al comunicado de la FCF, la Dimayor se pronunció y confirmó el aplazamiento de los partidos programados para los días viernes, sábado y domingo.

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“Entendemos que Colombia vive un momento que nos conmueve a todos. Sabemos que, en circunstancias como estas, las prioridades cambian y que lo más importante es acompañar a quienes han perdido tranquilidad, bienes materiales o, en algunos casos, a seres queridos”, apuntó la entidad.

De acuerdo al comunicado de la Dimayor, las distintas competencias se retomarán el próximo 19 de agosto. La programación de los clubes procedentes de Cali, Pereira y Manizales quedará sujeta a la disposición de las autoridades locales.

De acuerdo con la Dimayor, las competencias se retomarán el próximo 19 de agosto. Foto: Cristian Bayona

“Consideramos que el fútbol debe continuar en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que se encuentren en condiciones adecuadas para desarrollar la actividad deportiva. No lo hacemos de espaldas a la realidad que vive el país, sino precisamente entendiendo que mantener el fútbol activo también significa proteger a miles de personas y familias que dependen económicamente de esta actividad”, apuntó la Dimayor.

Este fin de semana no habrá partidos del fútbol profesional colombiano en ninguna de sus categorías; tampoco en la Liga Femenina.