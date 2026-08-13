Dólar abrió al alza en Colombia: este es el precio oficial de este 13 de agosto

El dólar inició la cotización de este 13 de agosto en un precio de $ 3.126, lo que significó un alza de $ 3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.123.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.137. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.125. El precio promedio es de $ 3.131.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en $ 112,54 millones, registrando además un volumen promedio de $ 491,44 millones.

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En lo global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,18 %, llegando a las 99,717 unidades.

El valor de la divisa varía en el mercado. Foto: Adobe Stock

Wall Street cierra en positivo, aliviada por la inflación en EE. UU.

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el miércoles, ante el alivio en parte de los inversionistas por la desaceleración de la inflación en Estados Unidos, y en medio del entusiasmo por los resultados empresariales.

El Nasdaq ganó un 0,54 % y el índice ampliado S&P 500, un 0,26 %. Solo el Dow Jones, cuyo cálculo es diferente, terminó a la baja, cediendo un 0,04 %.

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“Todas las miradas estaban puestas en el informe del IPC (sobre la inflación) de julio, con la esperanza de encontrar nuevos indicios sobre las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed)”, subrayó Fiona Cincotta, analista de Forex.com.

El aumento de los precios al consumo se moderó ligeramente el mes pasado en Estados Unidos, situándose en 3,4 % interanual, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

La inflación subyacente, que excluye las variaciones de los precios de los alimentos y la energía, también se desaceleró levemente, hasta el 2,5 %, frente al 2,6 % de un mes antes.

“Estos resultados, en línea con las expectativas, dan a la Reserva Federal un mayor margen de maniobra para mantener sus tipos de interés sin cambios en septiembre” durante su próxima reunión, consideró Cincotta.

El banco central estadounidense debe lidiar también con un mercado laboral que ha mostrado signos de desaceleración en los últimos meses.

Por lo general, un endurecimiento monetario permite reducir la presión sobre los precios, pero al mismo tiempo afecta negativamente la actividad económica. Una flexibilización provoca el efecto contrario.

“En circunstancias normales, el mercado se vería respaldado por la perspectiva de bajadas de tipos”, señaló Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management.

Wall Street cierra en positivo, aliviada por la inflación en EE. UU. Foto: AFP

“Pero en un contexto en el que muchos esperan subidas de tipos, todo lo que pueda retrasar, o incluso descartar la necesidad de esas subidas, será percibido positivamente”, añadió.

En el lado empresarial, ha sido “un momento de creciente optimismo respecto a la capacidad de la inteligencia artificial para impulsar aún más los beneficios”, estimó José Torres, de Interactive Brokers.