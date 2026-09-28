Ministerio de Hacienda pidió al FMI iniciar la evaluación de la economía colombiana, conocida como Artículo IV

En medio de los acercamientos que el gobierno de Abelardo De La Espriella está promoviendo para fortalecer las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Hacienda solicitó el inicio de la llamada misión del FMI, que va a las naciones con un equipo técnico a revisar el estado de la economía, lupa que se basa en la llamada Consulta del artículo IV del organismo internacional.

La evaluación está planteada como algo neutral, que mide la situación de la economía y los planes del Gobierno en materia macroeconómica, para dar una visión independiente que ayude a los Estados a plantear los lineamientos necesarios para el manejo de lo público.

FMI Foto: ap

Según el Ministerio de Hacienda, la decisión se produce tras la visita a Colombia de Nigel Clarke, director gerente adjunto del FMI, quien se reunió con el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el equipo técnico del Ministerio.

En el pasado gobierno, no faltó la controversia alrededor del tema con el FMI pues la continuidad de la famosa línea de crédito flexible con la entidad de la banca multilateral quedó condicionada a que Colombia superara la revisión correspondiente, incluido el Artículo IV.

Cambio de rumbo

La situación ahora es distinta. Mientras que en la administración Petro hubo una relación distante y crítica con el Fondo Monetario Internacional, ahora se buscan acercamientos.

Según el Ministerio de Hacienda, ese primer encuentro con el organismo permitió al gobierno analizar las perspectivas macroeconómicas, las iniciativas para promover el crecimiento y estabilizar las finanzas públicas y las posibilidades de cooperación con el organismo.

De hecho, el ministro Miguel Gómez Martínez señaló que expusieron la situación fiscal, con cifras como la que indica que “el Estado gasta cerca de $40 billones mensuales y recibe alrededor de $29 billones, mientras una parte considerable del presupuesto debe destinarse al pago de las obligaciones adquiridas. El daño de estos cuatro años no se resuelve en los 50 días que llevamos administrando el desastre. Será necesario mucho tiempo para volver a poner la casa en orden”, dijo el funcionario.

La expectativa entonces es que la Consulta del Artículo IV permita, así como se hizo internamente, un sinceramiento con la banca multilateral, que tendrá la oportunidad de revisar el plan fiscal del Gobierno y analizar las perspectivas de crecimiento, empleo e inflación, el sistema financiero y los principales riesgos de la economía.

Ese sería uno de los primeros pasos para lograr profundizar el diálogo sobre nuevas formas de colaboración con el Fondo.