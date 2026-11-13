‘Stream Fighters 5′: hora, fecha y dónde ver la última velada de boxeo de Westcol en vivo desde Colombia

Se acerca el día para la batalla más esperada entre creadores de contenido en el ring para protagonizar una jornada llena de adrenalina, competencia y grandes enfrentamientos. Stream Fighters 5, el evento creado por el streamer colombiano WestCol, se realizará este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

La quinta edición de este espectáculo ha despertado gran expectativa entre los seguidores de los participantes, quienes llevan varios meses preparándose para demostrar sus habilidades sobre el cuadrilátero y enfrentarse en combates que prometen captar la atención del público de principio a fin.

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Esta cita, que contará con diez combates y con la novedad de un enfrentamiento entre robots, promete reunir a miles de espectadores en el Coliseo MedPlus de Bogotá, con apertura de puertas a las 4:00 p. m.

No obstante, el espectáculo dará inicio a las 6:00 p. m., hora de Colombia. Para quienes desean seguir las peleas en vivo, sin pasar por alto ningún detalle, la transmisión estará disponible de manera gratuita a través del canal oficial de Westcol en Kick.

¿Quiénes pelearán en Stream Fighters 5?

Para esta ocasión, la cartelera de Stream Fighters 5 reúne a creadores de contenido, artistas y reconocidos personajes del mundo del entretenimiento. Entre los duelos que más curiosidad y expectativa han despertado se encuentra el que tendrá como protagonistas al creador de contenido colombiano WestCol y al cantante antioqueño Blessd.

Ambos protagonizarán un combate especial con robots humanoides que han mostrado a través de sus respectivas redes sociales.

Estos son los combares más esperados de la noche:

La Valdiri vs. La Divaza

Valentino Lazaro vs. Emiro Navarro

Alexa Torres y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya

Sebastucho vs. Leandro

Herrera vs. JH de la Cruz

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

El agropecuario vs. Daren

Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx

Reydelacity vs. WeGotKicks

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Por otro lado, cabe destacar que la música también hará parte del espectáculo. Entre los artistas invitados se encuentran Aria Vega, quien se llevó a casa su primer Latin Grammy en la más reciente edición de estos prestigiosos premios, que rindieron homenaje a Daddy Yankee como Persona del Año.

También estarán presentes Kris R, Sech y la artista puertorriqueña De La Rose quien, según el anuncio oficial de su participación, llegará al escenario para interpretar en vivo su más reciente lanzamiento junto a W Sound.