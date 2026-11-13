Alerta no se guardó su opinión sobre Petro y De La Espriella; soltó elogios que sorprendieron a locutores

Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta, pasó de conquistar al público con su humor en la televisión a convertirse en una de las figuras más activas en redes sociales, sorprendiendo a sus seguidores no solo con sus bromas, sino también con sus opiniones sobre distintos temas, incluida la política.

De hecho, durante las elecciones presidenciales de este 2026, no ocultó su postura política, la misma que recientemente reafirmó durante una entrevista con Tropicana.

Don Omar sufrió una recaída en medio de su gira y anunció difícil decisión sobre sus próximos conciertos: “Me cuesta muchísimo”

En este espacio radial, Alerta fue cuestionado sobre el actual presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y el exmandatario, Gustavo Petro, con el propósito de conocer quién considera que tiene mayor sentido del humor.

Su respuesta sorprendió a los locutores, quienes no se esperaban que el humorista aprovechara este espacio y la dinámica para soltar una lluvia de elogios para uno de ellos y, de este modo, dejar claro que no se arrepiente de la decisión que tomó durante la jornada electoral del 21 de junio de 2026 en Colombia.

“Yo creo que Abelardo tiene más sentido del humor”, comentó inicialmente. Enseguida, el humorista confesó qué opina realmente sobre su personalidad. “El presidente tiene unas cosas que... Por su carácter, por su bacanidad, por lo que es él, por su costeñada, por todo, es un bacán”, agregó.

Posteriormente, Juan Ricardo Lozano prefirió reservarse sus comentarios sobre Gustavo Petro, teniendo en cuenta las controversias en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera política.

“No me quiero meter con temas de Petro, porque el tema de Petro mezcla muchas cosas (...) mucha bulla, le dan duro, muchas fake news, mucho ruido y entonces uno no alcanza a detectar si esto es libreteado”, precisó.

En cambio, el comediante optó por extender sus elogios a De La Espriella, describiéndolo como un hombre sincero, espontáneo y “un político show” que considera válido ya que, desde su perspectiva, tiene una forma de comunicarse que despierta interés.

“Es él y tiene muchas cosas que la verdad encantan... Muy curioso lo que hace, muy bacán como se expresa, los montajes que le han hecho al hombre han sido muy buenos y me parece que es un hombre de carácter”, mencionó.

“Me están destrozando”: reconocida influencer colombiana rompe en llanto al exponer ofensivos mensajes que recibe en redes

Esta lluvia de elogios no pasó desapercibida por los locutores, quienes intervinieron para hacer algunas bromas y preguntarle, entre risas, si lo conoce personalmente, son amigos o trabajan juntos.

Ante estas dudas llenas de humor, Alerta respondió: “Sí, nos la llevamos bien y nos parece que va a ser un tipo muy especial dentro de esta organización”.