Alerta abandonó Colombia, tras vivir intento de secuestro y dejó contundente mensaje: “Vamos a seguir luchando”

A mediados del mes de diciembre del presente año, el famoso humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta en la televisión colombiana, despertó preocupación en redes sociales, luego de darse a conocer que estuvo a punto de ser víctima de secuestro.

Hace pocas horas, Juan Ricardo publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde informó a sus seguidores de la decisión que tomó, tras el susto que se llevó recientemente: irse a vivir a Estados Unidos.

Alerta, humorista colombiano, casi es víctima de secuestro. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @alertahumor

En sus palabras, el humorista dejó ver que, debido a la inseguridad del país, se mudaba a Estados Unidos: “Año nuevo, vida nueva. Como está nuestro país, Colombia, un poco inseguro, vamos a empezar año nuevo y una nueva vida en los Estados Unidos”.

Con total nostalgia, Alerta afirmó que, aunque estará lejos, jamás se olvidará de su tierra y seguirá trabajando desde allá para construir una mejor Colombia: “Nos vamos a quedar acá un rato, pero vamos a seguir luchando por nuestro país desde acá. Colombia, te queremos”.

En dicha publicación, sus seguidores le dejaron comentarios de apoyo, pues entienden que se va para proteger su vida.

“Súper, Alerta. Goza la vida, lo mereces”; “Buena, Alerta, mucho éxito por allá”; “Qué rico, bienvenido. Te apreciamos un montón”; “Éxitos por esas tierras”; “Triunfa y mucha suerte”; “Todos tienen derecho a radicarse en cualquier país, dejen la envidia y sean felices. Espero algún día verte, Alerta”, son algunos de los comentarios, en los que sus seguidores también lo defienden de muchas críticas por parte de los haters.

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ salvó a una mujer en peligro; video registró el momento

Alerta, famoso humorista, por poco es víctima de secuestro

Fue en el programa de entretenimiento La Corona TV que el presentador Ariel Osorio dio a conocer la delicada situación de la que casi es víctima Juan Ricardo Lozano.

Según Osorio, el humorista fue contratado por un supuesto empresario para realizar un show, pero fue su mánager quien empezó a notar cosas raras en cómo se estaba dando el proceso.

“El intento que vivió Alerta, Juan Ricardo, junto a su mánager. Los contrataron para un show el 15 de diciembre; todo parecía normal. Dentro de los protocolos, negociaron el precio, pero insistieron los contratantes en que fueran a mirar el lugar donde se iba a hacer el evento”, dijo Ariel inicialmente.

Debido al pálpito que tuvo la mánager del humorista, contactaron a unos amigos de Juan Ricardo, del ejército, y fueron advertidos de esa modalidad de engaño para llegar al secuestro.

“Le mandaron la ubicación, pero Yolanda tenía un pálpito; resulta que Juan Ricardo pertenece a la reserva del Ejército, contactaron a sus amigos, hicieron las investigaciones y se dieron cuenta de que todo era un modus operandi que hacen los bandidos para secuestrar a la gente, el lugar del que le mandaron la ubicación era de un bosque, no había nada, eran tres horas desde Bogotá”, concluyó.