‘Alerta’, famoso humorista, por poco es víctima de secuestro: así evitó caer en popular modus operandi

La mánager del humorista fue quien tuvo un “pálpito” que no la dejaba en paz.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

19 de diciembre de 2025, 1:10 p. m.
Alerta, humorista colombiano, casi es víctima de secuestro. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @alertahumor

Juan Ricardo Lozano, más conocido como 'Alerta’ en el mundo del humor colombiano, despertó preocupación en sus seguidores luego de que se diera a conocer que detrás de una “falsa contratación” que tuvo, estaba un intento de secuestro.

En el programa de entretenimiento La Corona TV, conducido por el presentador Ariel Osorio, se dieron a conocer más detalles de este suceso, que gracias a previos avisos, no terminó en un secuestro de verdad.

Al humorista colombiano lo sorprendieron mientras caminaba por el centro de Madrid, España.
Alerta, humorista colombiano. Foto: Captura de pantalla Instagram alextroy_official

En una de sus emisiones al aire, Osorio contó lo sucedido y dio detalles de cómo el humorista colombiano fue contactado para realizar un show hace unos pocos días.

“El intento que vivió Alerta, Juan Ricardo, junto a su mánager. Los contrataron para un show el 15 de diciembre, todo parecía normal. Dentro de los protocolos, negociaron el precio, pero insistieron los contratantes que fueran a mirar el lugar donde se iba a hacer el evento”, dijo inicialmente el presentador.

Además, señaló que por parte de los contratantes les enviaron la ubicación a la que debían llegar, en donde supuestamente se haría el show, pero fue su mánager quien tuvo un mal presentimiento por cómo se estaban dando las cosas.

“Le mandaron la ubicación, pero Yolanda tenía un pálpito, resulta que Juan Ricardo pertenece a la reserva del Ejército, contactaron a sus amigos, hicieron las investigaciones y se dieron cuenta de que todo era un modus operandi que hacen los bandidos para secuestrar a la gente, el lugar del que le mandaron la ubicación era de un bosque, no había nada, eran tres horas desde Bogotá”, añadió Ariel.

De igual forma, agregó que uno de los amigos de Juan Ricardo fue el encargado de comentarle que por parte del Gaula ya había recibido un aviso de este modus operandi de secuestro.

Esta fue la sorpresiva reacción de Alerta al enterarse de la condena de Epa Colombia

“Resulta que César Corredor, alias ‘Barbarita’ le mandó a Juan Ricardo que el Gaula le mandó (a él) un video previéndolo de un modus operandi para secuestrar a la gente”, afirmó.

En este video, que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa, Alerta habló y habló de su intento de secuestro: “La situación es que fuimos contactados por un supuesto empresario, a partir de la negociación que hizo con la mánager empezamos a sentir algunas inconsistencias y se activó nuestro plan de seguridad y protocolo de tranquilidad, y por lo tanto, no lograron su objetivo, el cual yo creo era un falso servicio”, expuso el famoso humorista que también tuvo su paso por el polémico reality La casa de los famosos.

