Jessi Uribe habló de la muerte de Yeison Jiménez; dejó en evidencia lo afectado que está: “Me parece mentira”

El mes de enero del año 2026 quedó marcado en la historia musical colombiana por el sentido fallecimiento del famoso cantante de música popular, Yeison Jiménez, el cual ocurrió el sábado 10 producto de un accidente aéreo.

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El cantante se desplazaba en avioneta de Paipa a Medellín para cumplir con un concierto que tenía programado, pero su destino llegó al final al morir en el choque que la avioneta tuvo.

El fallecimiento del aventurero dejó un gran vacío en muchas personas que eran cercanas a él como su familia y amigos, pero también en sus fanáticos, que lloraron su muerte como si hubiera sido la de alguien conocido y muy cercano.

Jessi Uribe habló sobre cómo lo ha impactado la muerte de Yeison Jiménez

Uno de los cantantes amigo de Yeison que desde entonces lamenta la muerte del intérprete de Ya no mi amor, es Jessi Uribe, y recientemente habló en Enrique Santos Show sobre el fallecido artista, y cómo la muerte de él lo ha impactado.

En este programa, Jessi dejó claro que la muerte de Jiménez lo afectó demasiado y que por mucho tiempo tanto él como los demás colegas, pensaron que era mentira: “Hablar de Yeison es que parece mentira. Esta semana grabamos una canción de la Selección Colombia, 11 artistas y con Yeison éramos 12 artistas que íbamos a hacer esta canción”, dijo.

Jessi Uribe, artista colombiano. Foto: YouTube Jessie Cervantes

Además, reveló cuál fue su última conversación con él:

“Cuando pasó lo de Yeison, yo hablé con él el día anterior porque íbamos a hacer el video en mi casa, íbamos a llevar todos los artistas a mi casa. Me dijo ‘Papi, llego tarde, ayúdeme a conseguir la camisa de la Selección, soy talla L’, y yo bueno, cuando supe eso, fue terrible para todos porque ese día todos cantábamos y saber lo que pasó con su avión y tener que coger un avión luego de que esto pasara la verdad a todos nos afecta mucho eso, y creemos que es mentira todavía, es que escuchamos su música y es como que uno cree que es mentira, que no pasó”, añadió.

En lo personal, Jessi Uribe dejó claro que su amistad con él siempre fue un complemento.

“Con Yeison tuvimos una relación de muchos años. Yeison es un artista que siempre llevaba no sé, 15 años dándole y dándole, música y música y la música colombiana de despecho tiene eso, nos reunimos todos los fines de semana, todos los fines de semana estamos compartiendo conciertos, una cosa, otra”, agregó.

Por último, Jessi afirmó que el aventurero le dejó varias enseñanzas para la vida.

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“Yeison me enseñó dos cosas. Yeison era un guerrero tremendo, pero tremendo, musical, o sea no se cansaba, y eso a mí me motivaba mucho. Él en una entrevista dice que lo mejor que le pudo pasar a la música de despecho fue que llegara yo porque también le doy y le doy, trabajo y trabajo, entonces como que los dos nos complementábamos mucho. Aprendí de él a darle y a conseguir los sueños, ¿Y pasa esto? y también me enseñó ¿Pa’ qué trabajamos tanto? Vivimos dándole y queriendo hacer, quizás abandonando un poco la familia por querer cumplir los sueños y se va así“, concluyó.