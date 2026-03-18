Historia de Yeison Jiménez llegaría a la TV: la millonaria cifra que pagarían por contar la vida del ‘aventurero’ tras su muerte

La vida del cantante de música popular en Colombia Yeison Jiménez, hoy fallecido, parece estar lista para ser inmortalizada en la televisión nacional. Según versiones que han tomado fuerza en los últimos días en el sector del entretenimiento, el Canal RCN sería el encargado de producir y transmitir la bionovela del artista nacido en Manzanares, Caldas. Este proyecto buscaría capitalizar el fenómeno de masas en el que se ha convertido el cantante, cuya historia de superación personal y su muerte han sido algunos de sus mayores activos.

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De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la industria de la televisión, la negociación por los derechos de propiedad intelectual y de vida del artista habría alcanzado cifras de gran magnitud. Se especula que el contrato podría oscilar entre 2.500 y 3.000 millones de pesos.

Es importante precisar que, a diferencia de otras producciones biográficas realizadas de forma póstuma, esta negociación se estaría llevando a cabo directamente con el equipo de trabajo del artista y su entorno cercano. La cifra, aunque no ha sido confirmada oficialmente por el Canal RCN ni por la familia del fallecido cantante, refleja el valor comercial de una marca personal que llenó escenarios no solo en Colombia, sino también a nivel internacional.

El interés de las productoras en la vida de Yeison Jiménez no es casualidad. Su trayectoria ofrece todos los elementos de un drama de éxito para el prime time: sus inicios como trabajador en la Central de Abastos de Bogotá, donde vendía aguacates, y su ascenso meteórico hasta convertirse en un empresario y artista con múltiples éxitos en las listas de Billboard, hasta su trágica muerte, que lo convirtió en leyenda.

Tras el éxito de producciones basadas en las vidas de Arelys Henao o Darío Gómez, la historia de Jiménez aparece como la evolución natural para captar al público joven y adulto.

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Entre la realidad y la ficción: los retos de la producción

A pesar del entusiasmo por el proyecto, el proceso no estaría exento de complejidades. Versiones de prensa sugieren que existen tensiones internas respecto a la distribución de los beneficios económicos y la forma en que se abordarán ciertos pasajes de la vida del cantante.

No obstante, fuentes vinculadas al proyecto indican que los libretos ya se encuentran en fase de ordenamiento y estructuración, con el fin de garantizar una narrativa que combine el respeto por la realidad con el ritmo necesario para el lenguaje televisivo.