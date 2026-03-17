Hija de Jhon Alex Castaño creyó que su papá había muerto con Yeison Jiménez en el accidente; habló de ese día: “Me asusté mucho”

El año 2026 ha avanzado, pero para muchos, el reloj se detuvo por un buen tiempo el sábado 10 de enero, día en el que el famoso cantante de música popular Yeison Jiménez falleció, luego de tener un accidente en una avioneta.

Jhon Alex Castaño destapó verdad detrás de decisión que tomó tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me la pegué, me desahogué”

El deceso del intérprete de Destino final se dio en el departamento de Boyacá entre los municipios de Paipa y Duitama, y desde ese día, muchos de sus familiares, amigos y colegas quedaron totalmente devastados con la noticia.

Uno de los amigos, cantante del mismo género musical, que terminó bastante afectado fue Jhon Alex Castaño, quien habló recientemente en entrevista con Se dice de mí acerca de cómo se enteró de la fatal noticia y de cómo lo vieron en su familia, su esposa y una de sus hijas.

“Yo recibí la noticia, estábamos durmiendo y la primera reacción de uno es ‘Se murió’”, dijo la esposa del cantante, pues fue ella quien fue la primera en enterarse de la triste noticia.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: COLPRENSA

Algo que llamó la atención de este momento fue la reacción de una de las hijas de Jhon Alex Castaño, pues ella creía que su papá estaba con Jiménez y, por ende, vivió un momento de terror al creer que su padre también había fallecido.

“A mí me dio demasiado miedo porque, hasta donde yo sabía, él estaba con él… Entonces yo dije: ‘Mi papá está con él’. Yo me asusté mucho; yo lo llamaba y lo llamaba y lo llamaba y mi papá no me contestaba. A mí me entró un miedo y yo dije ‘No, mi papá también se murió’”, dijo su hija Salomé, y añadió que media hora después su padre la llamó y le dijo que no le había contestado porque estaba durmiendo.

Esposa de Jhon Alex Castaño le dio la noticia de la muerte de Yeison Jiménez

En esta charla, Jenny Suárez, esposa del famoso cantante, contó cómo fue la reacción de él al enterarse, confirmar y asimilar la muerte de Yeison Jiménez.

“Hubo tres personas que lo llamaron, las mismas tres le dijeron lo mismo, colgó y me dijo ‘no creo’. Entonces llamó al mánager y le dijo ‘Camilo, confírmeme si esta noticia es real’, y le dijo ‘sí, confirmadísimo’”, recordó.

Jhon Alex Castaño reaccionó a duras palabras de Giovanny Ayala sobre homenaje a Yeison Jiménez: “Cada quien”

Luego, Jenny habló del momento de shock que vivió su esposo: “Silencio total en la habitación, se fue para la sala, estábamos en un hotel en Bucaramanga y cogió a ver un video que tenía con Yeison de años atrás y ese video lo repitió, no sé, 10, 15 veces en silencio, siguió para el concierto y después de mucho tiempo, volvió a tomar y a llorar, le dio muy duro”, dijo.

Por último, fue el mismo Jhon Alex quien confesó que, debido a la muerte de Yeison, tuvo una recaída en el alcohol: “Después de tanto tiempo sin tomar licor, empezamos; yo sentí que el pescuezo me pedía un ron ya, y terminé metiéndome una rasca como de tres días después de tantos años sin hacerle. Me la pegué, me desahogué, lloré y, pues, vuelvo y digo, me queda la felicidad de que fui de los pioneros, fui de los que lo conoció de cero, fui de los que le grabé canción”, concluyó.