Jhon Alex Castaño reaccionó a duras palabras de Giovanny Ayala sobre homenaje a Yeison Jiménez: “Cada quien”

El cantante decidió hablar sobre lo ocurrido a través de redes sociales, soltando un mensaje que sorprendió a más de uno.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

17 de enero de 2026, 7:59 p. m.
Jhon Alex Castaño y Giovanny Ayala.
Jhon Alex Castaño y Giovanny Ayala. Foto: Instagram @jhonalexcastano - @giovannyayalaoficial / Montaje SEMANA

El miércoles 14 de enero se realizó en el Movistar Arena de Bogotá el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, un encuentro al que asistieron cientos de seguidores para acompañar a la familia del artista y a destacados exponentes de la música popular.

La ceremonia estuvo marcada por escenas de profunda emoción, nostalgia y tristeza, en las que se evocó con afecto la vida y obra de una de las voces más representativas del género en Colombia.

El público rindió tributo al intérprete de Aventurero con aplausos y muestras de cariño, dejando claro que su legado permanece en la memoria colectiva.

No obstante, el evento también se vio envuelto en controversia tras las declaraciones de Giovanny Ayala, quien cuestionó el desarrollo del homenaje y lo calificó como un “carnaval”. El cantante expresó su inconformidad con la actitud de algunos colegas, señalando comportamientos en tarima que, a su juicio, no correspondían al carácter solemne de la despedida.

Jhonny Rivera reaccionó a ‘peleadera’ de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez y fue claro: “No es prudente”

“Parecía una feria de carnavales de Barranquilla, uno de ‘mechoncito’ aquí, saltando y saltando y saltando. Yo dije: por Dios, ¿qué es esto? Buscando protagonismo, buscando como que la gente”, dijo con una notable molestia.

“El otro que tenía que dar ejemplo, cogiéndole las pelotas ahí al otro. El más que tenía que dar ejemplo llegó borracho. Y todos, todos borrachos, ¿qué es eso, por Dios? Sí, rico tomarse los traguitos y más unas canciones de esas, pero busquemos otro espacio, busquemos otro momento, un momento en el parchecito ahí, la rosquita y bacano, y no que los medios de comunicación los miraran”, agregó.

Estas declaraciones provocaron una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas la respuesta de la hermana de Yeison Jiménez, quien no dudó en manifestar su inconformidad y reprocharle la forma en la que se expresó públicamente.

A ella se sumaron numerosos usuarios que cuestionaron duramente al artista por sus palabras.

Sin embargo, lejos de lo que muchos imaginaron, uno de los que decidió hablar del tema fue Jhon Alex Castaño, quien se mostró bastante afectado por la pérdida de su amigo y colega. El cantante respondió acerca de esta polémica en Instagram, dando un mensaje particular.

Jhon Alex Castaño habló sobre palabras de Giovanny Ayala

El artista popular utilizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de la plataforma digital para hablar de diferentes cosas, según sus seguidores le escribieran en la casilla.

Una de las interrogantes que salió a flote se centró en las declaraciones de Giovanny Ayala, quien no se contuvo al estallar contra sus colegas del género.

Jhon Alex Castaño, de manera serena y respetuosa, aseguró que cada persona tenía sus historias y sus perspectivas de vida, por lo que dejaba que la “locura” interna surgiera en cada quien.

Cada quien tiene sus historias, su forma de pensar… cada quien con su locura”, mencionó en un video.

Estas palabras hicieron eco en los curiosos, quienes lo aplaudieron por la actitud que tomó, lejos de insultar o atacar a su colega, quien había detonado molestia en varios usuarios.

