Jhonny Rivera reaccionó a ‘peleadera’ de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez y fue claro: “No es prudente”

El pasado 14 de enero se llevó a cabo el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena, donde cientos de fanáticos pudieron asistir para acompañar a los principales rostros de la música popular, y las familias, a despedirlo.

Este acto contó con momentos cargados de emoción, nostalgia y tristeza, recordando con cariño a una de las voces más emblemáticas de la industria colombiana actual. El intérprete de Aventurero fue aplaudido por su público, el cual siempre lo tendrá en la memoria.

Sin embargo, una polémica que rodeó el acto fueron las declaraciones de Giovanny Ayala, quien calificó este gesto como un “carnaval”. El artista cuestionó el actuar de algunos colegas, a quienes criticó por su comportamiento en el escenario.

Esto detonó que varias personas, incluida la hermana de Yeison Jiménez, le respondieran y lo recriminaran por la manera en la que se expresó en redes sociales. Muchos lo atacaron y ofendieron, asegurando que el cantante fallecido no lo tenía en estima.

Lejos de todo el alboroto que se armó, Jhonny Rivera decidió tomar la palabra y pronunciarse con un video, el cual fue claro sobre cómo cada cabeza era un mundo distinto. En un tono reflexivo, la celebridad comentó sobre la voz que daban las redes sociales a cualquier persona, sin dimensionar sus palabras.

“Todo es respetable, todos los puntos de vista son respetables. Yo tengo que respetar lo que opine el otro y que él respete lo que yo opine, porque si no nos vamos a volver locos todos con esta opinadera”, afirmó.

“A veces me da pesar ver el país bien polarizado, no solo por el tema político, sino por esa peleadera de todo el mundo. Bajémosle a la peleadera, dejemos el mal genio, porque nos enojamos por todo, por cualquier cosa”, agregó.

Jhonny Rivera, quien también habló sobre la esposa de Yeison Jiménez, envió un mensaje puntual, buscando que se tomara conciencia sobre lo ocurrido, pues consideraba que era una de las tragedias más grandes en la música.

“Todos estamos choqueados. Muchos de ustedes, los seguidores, también lo están. Creo que esta es la tragedia más grande que hemos tenido a nivel musical en muchos años”, señaló.

La celebridad aseguró que no iba a lanzar su canción con Jhon Alex Castaño, pues este instante quería darle luto y respeto a su compañero y colega.

“No es prudente seguir como si nada hubiera pasado. La vida sigue, sí, pero uno tiene el corazón arrugadito”, concluyó.