Gente

Ciro Quiñónez aclaró si el cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en el homenaje del Movistar Arena: “No falta la gente que viene a dañar”

El cantante habló con SEMANA y reveló detalle sobre los cuerpos de las víctimas del accidente.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

16 de enero de 2026, 5:34 p. m.
Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez
Yeison Jiménez y Ciro Quiñónez Foto: Instagram @ciroquinonez

En honor a su trayectoria y a la huella que dejó en la música popular colombiana, la familia de Yeison Jiménez, en compañía de su equipo de trabajo y la administración del recinto, anunció mediante un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto a todos sus seguidores.

El acto se llevó a cabo el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, escenario que congregó a cientos de fanáticos que acudieron para despedirse del cantante y rendir tributo al legado artístico que construyó a lo largo de su carrera.

La ceremonia contó con la participación de reconocidas figuras del género popular, entre ellas Jessi Uribe, Alzate, Paola Jara, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera y Arelys Henao, entre otros artistas que se sumaron al emotivo adiós.

Cada momento del homenaje estuvo cargado de sentimiento y nostalgia, conmoviendo a los asistentes que recordaron a Yeison Jiménez a través de sus canciones, especialmente de himnos como Aventurero, que marcaron un antes y un después en la música popular del país.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre los ataúdes que fueron puestos cerca del escenario, al inicio se indicó que los restos humanos no se encontraban en ese lugar, pues el día anterior se habían realizado las exequias del artista popular con amigos y familiares en algo cercano.

No obstante, esta información fue refutada y aclarada por Ciro Quiñónez, quien en diálogo con SEMANA comentó que los cuerpos de las seis víctimas sí estuvieron presentes en el homenaje.

“Total, los cuerpos estaban ahí. Salen del Movistar para cremación”, comentó.

Los cuerpos estuvieron ahí. No falta la gente que viene a dañar y malinterpretar los momentos sagrados y los homenajes. Pero te puedo confirmar que los cuerpos siempre estuvieron”, agregó.

Ciro Quiñónez añadió que la velación sí fue privada y familiar, rodeándolo aquellos que lo amaron hasta el último día. “Estuvimos en el norte, en la velación privada. Solo estuvo gente muy cercana, estuvimos los que lo queríamos”, aseguró.

En la charla con SEMANA, el cantante recordó a su amigo y colega, agradeciéndole todo lo que hizo por él en el ámbito personal y profesional.

