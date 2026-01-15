Revelan si cuerpo de Yeison Jiménez estuvo en homenaje del Movistar Arena; se conoce la verdad

Como reconocimiento a la carrera y al impacto que dejó en la música popular, la familia de Yeison Jiménez, junto a su equipo de trabajo y la administración del lugar, confirmó a través de un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto al público.

El encuentro tuvo lugar el miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, espacio que reunió a cientos de seguidores que asistieron para darle el último adiós al artista y exaltar el legado que construyó a lo largo de su trayectoria musical.

Este acto contó con la presencia de estrellas de la música popular como Jessi Uribe, Alzate, Paola Jara, Pipe Bueno, Ciro Quiñónez, Luis Alfonso, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, Arelys Henao, entre otros.

Cada instante de este espacio conmovió a miles de personas, quienes aprovecharon para darle el último adiós a un artista que marcó la industria musical con himnos como Aventurero.

Sin embargo, muchos curiosos creyeron que los cuerpos de las víctimas del accidente se encontraban en este homenaje, precisamente por las reacciones que tuvieron los amigos y familiares que estaban allí. Varios se mostraron afectados al acercarse a los ataúdes, los cuales estaban ubicados junto al escenario.

No obstante, se conoció la verdad de esta escena en el evento, la cual fue realizada como una muestra de amor y cariño por la memoria de los seis hombres que murieron en dicho suceso del pasado 10 de enero de 2026.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

Cuerpo de Yeison Jiménez no estaba en el Movistar Arena

De acuerdo con la información que salió a la luz, el entorno familiar y La Kalle indicaron que el cuerpo de Yeison Jiménez no estuvo en el Movistar Arena, ya que fue cremado el 13 de enero en el cementerio Jardines del Recuerdo, ubicado en el norte de Bogotá.

La presencia de los allegados, amigos y familiares se debió a un acto simbólico con ataúdes que fueron prestados para que se conmemorara a cada uno de los hombres que murieron en aquel siniestro.

Este tributo permitió que los objetos estuvieran con flores y fotografías en el espacio, sin llevar los restos humanos de las víctimas. Todo el papel era exclusivamente para rendir homenaje, generando un espacio más personal e íntimo con aquellos que sufrieron las pérdidas.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El objetivo de esta fecha fue dar un toque musical y artístico a la memoria de Yeison Jiménez y su equipo, quienes siempre lo apoyaron en toda la trayectoria que construyó. Las presentaciones y los enfoques del día buscaron exaltar su legado e imagen, deseando darle una despedida única.

De hecho, la familia realizó las exequias en completa reserva y privacidad, publicando únicamente una fotografía del ataúd.