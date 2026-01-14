Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Lina Jiménez utilizó sus redes sociales para compartir un sentido mensaje para despedir al artista de música popular.

14 de enero de 2026, 2:24 p. m.
El fallecimiento de Yeison Jiménez provocó una profunda conmoción en millones de personas, que jamás imaginaron que su historia terminaría de forma tan inesperada. El accidente de la avioneta dejó una sensación de incredulidad, especialmente porque el artista atravesaba uno de los momentos más destacados y sólidos de su carrera musical.

Lo ocurrido días atrás sacudió a seguidores, amigos, colegas y familiares, quienes aún intentan asimilar lo sucedido en territorio boyacense. Las imágenes del siniestro resultaron impactantes y generaron desconcierto entre los fanáticos, que esperaban continuar viéndolo brillar sobre los escenarios durante muchos años más.

No obstante, las miradas de los seguidores se posaron en una reciente publicación que realizó la hermana de Yeison Jiménez a través de redes sociales, donde plasmaba el dolor que los invadía como familia al ver el ataúd del cantante.

Hermana de Yeison Jiménez publicó foto junto al ataúd del cantante

Lina Jiménez aprovechó un espacio del último adiós a su familiar para enviar unas sentidas palabras de despedida. La hermana de Yeison Jiménez publicó una fotografía del ataúd del artista, la cual fue captada en la ceremonia privada que llevaron a cabo los más allegados.

A través de sus historias, se detalló un post del funeral y las exequias del pasado 13 de enero, despertando todo tipo de reacciones en quienes lamentan la partida del intérprete popular. La imagen fue acompañada con una dedicatoria muy nostálgica, donde se reflejaba el deseo de volverlo a ver y creer que todo era mentira.

La foto muestra el espacio en el que fue velado, acompañando el ataúd con tres imágenes del famoso cantante colombiano. Allí se ve una cruz de fondo, en un instante íntimo y familiar.

Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, Yei, que te estamos extrañando mucho”, escribió en el post, dejando en evidencia su dolor.

Es importante recordar que los cercanos a Yeison Jiménez fueron claros en que estarían viviendo un espacio privado para despedirlo, lejos de lo que ha sucedido con otras celebridades. La memoria del cantante estuvo acompañada de sus seres amados y amigos, quienes le dieron el adiós muy sentido.

Lina Jiménez estuvo compartiendo recuerdos con su hermano, reviviendo momentos de la infancia y de la adolescencia que pudieron disfrutar.

