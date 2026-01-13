Gente

Jhon Alex Castaño preocupa con decisión que tomó tras muerte de Yeison Jiménez; desató reacciones por videos

El cantante causó reacciones por una serie de imágenes que subió a redes sociales.

13 de enero de 2026, 6:09 p. m.
Foto: Instagram @oficialhassam - @jhonalexcastano / Montaje SEMANA

El fallecimiento de Yeison Jiménez generó una profunda conmoción en Colombia, especialmente por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia el pasado 10 de enero de 2026. La avioneta en la que se movilizaba el cantante sufrió un grave accidente en el departamento de Boyacá, hecho que cobró la vida de seis personas, entre ellas la del reconocido artista de música popular.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios manifestaron su dolor y solidaridad. Mensajes de condolencias, apoyo y acompañamiento inundaron las plataformas digitales, que reflejan el impacto que dejó la partida del intérprete y el respaldo hacia su familia, que enfrenta un momento marcado por la tristeza y la ausencia.

Uno de los que más se mostró afectado fue Jhon Alex Castaño, quien expresó el dolor que lo invadía con la noticia de la pérdida de la celebridad. Al despedir a su colega, el intérprete plasmó sus emociones, al mostrarse en redes sociales bastante golpeado.

“Te vi nacer, pero nunca creí que iba a verte partir”, escribió en una publicación, donde se dejó ver en compañía de la celebridad, años atrás.

Sin embargo, lo que causó reacciones en algunas personas fue una serie de imágenes que salieron a la luz, que dejaban ver a Jhon Alex Castaño mientras consumía licor y pasaba ese trago amargo que le dejó la pérdida de Yeison Jiménez.

En lo que se grabó se ve cómo toma de una botella, con una expresión acongojada y triste. Otras personas lo rodean, mientras se le ve regresar a esta práctica que había dejado por temas de salud.

Varias personas se preocuparon al reaccionar al clip que se hizo viral. Muchos cuestionaron esta decisión que tomó, mientras que otros entendieron el trasfondo que había.

“Papi, tú no puedes tomar, cuídate, por favor”; “Si Jhon Alex volvió a beber, entonces yo también”; “Se nota su tristeza, él había dejado el alcohol”; “Muy triste ver esto”; “Volvió a tomar alcohol”, entre otros comentarios.

