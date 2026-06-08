El cantante de música popular Jhon Alex Castaño protagonizó un acto solidario con Juan Sebastián Alvarado, el joven que se volvió viral tras un procedimiento policial en inmediaciones del centro comercial La Colina, en Bogotá.

Un hecho que ha sido mencionado en redes y medios como un presunto caso de abuso policial.

“No tenía para el hotel”: Jhon Alex Castaño habló de los desafíos y tropiezos cuando inició en la música

Cantante apoya a joven señalado en incidente policial en Bogotá

Jhon Alex Castaño protagonizó un gesto solidario con Juan Sebastián Alvarado, el joven que se hizo viral tras un procedimiento policial ocurrido en inmediaciones del centro comercial La Colina, en Bogotá.

De acuerdo con la información publicada, el cantante decidió buscar personalmente al joven después de conocer su historia.

Antes del encuentro, el cantante acudió personalmente a una tienda de instrumentos musicales, donde eligió una guitarra nueva especialmente pensada para Juan Sebastian.

La compra se realizó con la intención de brindarle una herramienta que le permitiera continuar fortaleciendo su proceso artístico.

Según lo informado, la iniciativa surgió tras conocer su historia y el impacto que esta tuvo en redes sociales.

Además del instrumento, Castaño llevó alimento para Delta, la perrita que acompañaba a Juan Sebastián durante el procedimiento policial y cuya reacción en los videos difundidos en redes sociales conmovió a miles de personas.

Durante la entrega, el artista le dedicó unas palabras de aliento cargadas de apoyo y motivación.

Según lo publicado, el gesto no solo se limitó a la entrega del instrumento.

También incluyó un breve intercambio en el que el cantante buscó reconfortar al joven y animarlo a seguir adelante con su proceso musical.

El propio Jhon Alex Castaño explicó que el gesto nació porque se identificó con los inicios difíciles de muchos músicos y recordó que él también soñó con recibir una guitarra cuando comenzaba su carrera.

Al entregársela, le dijo: “Parcero, que cuando una puerta se cierra, mil se abren. Que Dios lo bendiga”.

“Estamos en este mundo pa ayudar”, escribió en sus redes junto al video del encuentro, el cual lellegó al corazón de sus seguidores.

Este gesto resaltó el cariño que sintió el cantante por el joven y por su mascota.

El caso de Juan Sebastián Alvarado se volvió ampliamente comentado luego de la difusión de videos del procedimiento policial.

Hija de Jhon Alex Castaño creyó que su papá había muerto con Yeison Jiménez en el accidente; habló de ese día: “Me asusté mucho”

Según el reporte citado por medios, la Policía indicó que los uniformados acudieron al lugar tras quejas por el ruido.

Por su parte, Juan Sebastián relató que perdió temporalmente sus herramientas de trabajo y vivió momentos de angustia por la separación de su perrita.