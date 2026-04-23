“No tenía para el hotel”: Jhon Alex Castaño habló de los desafíos y tropiezos cuando inició en la música

En la industria musical de Colombia, hay varios artistas que se destacan por su talento a la hora de interpretar canciones. Si bien uno de los géneros musicales más reconocidos en el país es el reguetón, la música popular también ha ganado reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Algunos de los representantes de esta música son Jessi Uribe, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Francy, Paola Jara, Ciro Quiñonez, entre otros, como Jhon Alex Castaño.

Recientemente, en conversación con VEA, el cantante, que también se hace llamar ‘El Rey del Chupe’, habló acerca de su carrera, ya que está próximo a tener su concierto en el Movistar Arena.

De igual forma, el intérprete de De bar en bar y Que me traigan licor, se refirió a sus inicios en la música y recordó los momentos en los que tuvo que atravesar situaciones complejas.

En un inicio, Jhon Alex mencionó que se recorría las calles de Bogotá entregando sus discos hasta en semáforos para lograr que las personas escucharan su música.

“Nosotros veníamos a Bogotá con discos piratas, repartiéndolos en semáforos y en tiendas para que la gente escuchara la música, para sonar de bar en bar”, dijo inicialmente, y por esta anécdota cobra más sentido el nombre de una de sus primeras canciones: De bar en bar.

Además, el famoso cantante de música popular mencionó que en varias oportunidades le tocó dormir en la calle, ya que no tenía dinero para pagar un hotel o una habitación.

“Me tocó muchas veces dormir por ahí por la 26, cerca del puente aéreo, porque no tenía para el hotel. Me quedaba con vigilantes conocidos hasta que amanecía y seguíamos”, añadió.

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Jhon Alex Castaño se presentará en el Movistar Arena

Este reconocido artista se presentará en este emblemático lugar de la capital el próximo sábado 12 de septiembre, y a través de sus redes sociales les confirmó a sus seguidores que ya había logrado hacer sold out.

“¡Tenía esta sorpresa desde la semana pasada! La Fonda del Rey del Chupe en el @movistararenaco, ¡Agotado! Gracias a todos por su apoyo. Nos vemos el próximo 12 de septiembre para presenciar el mejor show de despecho", escribió el cantante en su cuenta oficial.

Ante esto, algunos de sus seguidores se mostraron emocionados comentando que esperan con ansias la fecha: “Para cuando segunda fecha”; “Felicitaciones maestro, ¡Pedimos segunda fecha!”, “Arriba Pereira, qué chimba ver eso llenito, éxitos siempre”, se lee.