Jhon Alex Castaño destapó verdad detrás de decisión que tomó tras la muerte de Yeison Jiménez: “Me la pegué, me desahogué”

La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez generó una profunda conmoción en Colombia, tras el trágico accidente aéreo registrado el 10 de enero de 2026 en el departamento de Boyacá. En ese hecho, la avioneta en la que se movilizaba el artista se estrelló, dejando un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas el reconocido intérprete.

Reapareció Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y mostró inesperada decisión que tomó a dos meses de la muerte del cantante

Uno de los más afectados por la noticia fue el también cantante de música popular Jhon Alex Castaño, quien manifestó públicamente su tristeza por la pérdida de su colega. A través de sus redes sociales, el artista compartió distintos mensajes y reacciones en los que dejó ver el profundo dolor que sentía por la partida de su amigo, recordando momentos que compartieron dentro de la industria musical.

En aquellos días, tras el duro golpe, los fanáticos se preocuparon al ver que el artista tomó una decisión inesperada, relacionada directamente con el consumo de alcohol. La celebridad había presentado problemas de salud antes, por lo que era riesgoso.

El intérprete fue captado bebiendo seguido, lo que llevó a que miles de personas se interesaran por saber cómo se encontraba. Su actitud fue llevar este luto de tal manera, sin importar lo que había sucedido antes.

No obstante, recientemente, Jhon Alex Castaño, que sufrió dolorosa pérdida, quiso hablar en Se dice de mí, de Caracol Televisión, relatando lo que había detrás de esta decisión. El paisa relató cómo fue que se enteró de la muerte de su amigo, quedando impactado.

“Me despertó empujándome, diciéndome: Amor, que murió Yeison. Y yo: ¿Cómo así? No, mentira. No le paré bolas y me volví a recostar. Al rato me volvió a mover y ya me mostró los videos y todo lo que estaba saliendo”, contó, indicando que su esposa fue quien se enteró primero.

A pesar de que no lo creía, Jenny Suárez se encargó de mencionarlo otra vez, intentando que viera videos de lo que había salido a la luz. Fue hasta que el artista habló con el mánager de su colega que comprendió que era una verdad.

La compañera sentimental de Jhon Alex contó que en ese instante fue que volvió a consumir alcohol tras una temporada muy larga de abstenerse de hacerlo.

“Silencio total en la habitación. Se fue para la sala; estábamos en un hotel en Bucaramanga. Cogió a ver un video que tenía con Yeison de años atrás, y ese video lo repitió 10 o 15 veces en silencio. Siguió para el concierto, y después de mucho tiempo volvió a tomar y a llorar. Le dio muy duro”, indicó.

Castaño, que reaccionó en ese entonces a la polémica con Giovanny Ayala, reconoció que este impulso de tomar surgió cuando se enteró de la muerte, pegándose una borrachera de tres días.

“Después de tanto tiempo sin tomar licor, empezamos; yo sentí que el pescuezo me pedía un ron ya y terminé metiéndome una rasca como de tres días, después de tantos años sin hacerle. Me la pegué, me desahogué, lloré y, pues, vuelvo y digo, me queda la felicidad de que fui de los pioneros, de los que lo conoció de cero, que le grabé canción”, comentó.