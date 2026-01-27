Jhon Alex Castaño, de luto por dolorosa pérdida que sufrió tras deceso de Yeison Jiménez; publicó sentido video: “Es muy duro”

La muerte de Yeison Jiménez causó una fuerte conmoción en Colombia, marcada por el trágico accidente aéreo ocurrido el 10 de enero de 2026 en Boyacá, donde la avioneta en la que viajaba se estrelló y dejó seis personas fallecidas, incluido el cantante de música popular.

Entre los más impactados estuvo Jhon Alex Castaño, quien expresó públicamente su dolor por la pérdida de su colega. A través de redes sociales, el artista compartió mensajes y reacciones que evidenciaron lo afectado que se encontraba por la partida de su amigo.

Sin embargo, el paisa volvió a llamar la atención de los curiosos días después de esta tragedia, debido a una dolorosa noticia que compartió en plataformas digitales, relacionada con una nueva pérdida que sufrió.

Jhon Alex Castaño, que se refirió a Giovanny Ayala, publicó un video en el que contó el triste instante que atravesaba, luego de perder a un integrante de su realidad. El intérprete reveló que su caballo ‘Morochito’ sufrió un tema de salud fulminante, el cual se lo llevó.

En lo plasmado en las imágenes, el cantante popular apuntó que el animal tuvo un infarto y esto le arrebató la vida, por lo que él se encontraba muy afectado. El ejemplar lo había acompañado desde el video del remate, por lo que había una particularidad.

“Les tengo una noticia muy triste que no les había querido compartir porque no aguantaba. Se me murió ‘Morochito’, el caballo que me acompañó desde el video del remate, el que muchos conocieron. Le dio un infarto. Es muy duro, muy triste. Es la primera vez que entierro un caballo”, contó.

Estas palabras hicieron eco en los seguidores, quienes no dudaron en dejarle unas palabras de apoyo y aliento por lo sucedido.

“Parcero, vamos con toda”; “lo siento mucho”; “qué triste”; “mucha fuerza, Jhon”; “un abrazo gigante”; “cuídate, te acompañamos”, entre otros comentarios.

Uno de los que dejó su sentido pésame fue Alzate, quien sabía cuánto amaba el artista a su caballo.