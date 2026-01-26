Gente

Ella es la esposa de Salvo Basile, famoso actor que murió en Cartagena; se revelaron detalles sobre las causas del deceso

El italiano luchó contra una enfermedad que le fue diagnosticada en poco tiempo.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 8:18 p. m.
Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre
Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre Foto: Instagram @salvobasileferrara

La televisión atraviesa un momento de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Salvo Basile, destacado actor y productor italiano que mantuvo un fuerte vínculo con Colombia, país al que expresó su cariño durante muchos años.

La noticia se conoció en la mañana de este lunes 26 de enero de 2026, según informó Caracol Radio, y generó múltiples reacciones en redes sociales, donde colegas, seguidores y distintas figuras del medio manifestaron mensajes de despedida y reconocimiento a su legado.

Muchos curiosos se enfocaron en saber acerca de su vida, que construyó en Cartagena desde hace muchos años. Salvo Basile se flechó amorosamente de Jacqueline Lemaitre, con quien decidió pasar su día a día de una forma especial y única.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

¿Quién es la esposa de Salvo Basile y cuántos hijos tuvieron?

Esta relación duró más de 50 años bajo el sacramento del matrimonio, cautivando a miles de seguidores del artista italiano. Lemaitre estudió en el colegio La Presentación y se formó en comercio e idiomas, llevando su aprendizaje en Francia y Reino Unido.

De igual manera, estos conocimientos la llevaron a entrar en la industria del cine, conociéndose con Salvo Basile en la oficina de prenda de Quemada, la cinta en la que trabajó el también productor. Poco a poco cruzaron el ámbito profesional, llegando a compartir en un terreno muy personal.

La mujer forjó experiencia en la industria como asesora logística y productora de quienes llegaban a Cartagena a grabar, tomando popularidad en el gremio. Lo particular fue que tuvo un espacio como actriz, integrando el elenco de Crónica de una muerte anunciada.

De su matrimonio, Salvo Basile y Jacqueline Lemaitre tuvieron dos hijos, Alessandro y Gerónimo Basile, quienes se especializaron como productor ejecutivo y diseñador gráfico, respectivamente. Sin embargo, la familia vivió un instante complejo, luego de que saliera a la luz un tercer hijo del actor, llamado Mateo Basile.

¿De qué murió Salvo Basile?

No obstante, Gerónimo Basile, su hijo, concedió una entrevista a 6AM W, donde relató un poco de lo sucedido con su progenitor a inicios de este año. El hombre relató del instante en el que se enteraron del cáncer, el cual avanzó rápidamente y lo deterioró en semanas.

“El 01 de diciembre mi hermano Alessandro con un nudo en la garganta diciendo que mi papá tenía cáncer”, comentó.

Prácticamente eso fue fulminante, lo llevó en mes y medio, el deterioro fue una locura, no lo esperábamos tan rápido, pero también muy agradecido que haya sido así porque estaba sufriendo muchísimo, se empezó a adelgazar, sus últimos días fueron dolorosos pero divertidos también”, aseguró en la conversación.

En cuanto a su mamá, Gerónimo Basile indicó que estaba rodeada de sus seres amados y muy bien acompañada, ya que esto no había sido fácil de llevar.

Han sido días muy fuertes para ella, aunque ya venía con el tema, ellos dos eran uno solo, pero creo que está mostrándose como la gran señora que es y dándonos el ejemplo de cómo afrontar algo como esto”, puntualizó.

“Dejó de respirar con una casi sonrisa en la cara, se fue muy tranquilo, acompañado de todos”, aseveró, refiriéndose a cómo fue la partida de su progenitor.

