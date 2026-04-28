Pico y placa en Cali este miércoles 29 de abril: evite sanciones

El pasado 5 de enero inició la implementación de la medida del pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali indicó que la rotación se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.
La medida tiene un horario habitual que inicia a las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes. Los días festivos y fines de semana son la excepción. Las multas por incumplir la restricción del pico y placa corresponden a medio salario mínimo.
Pico y placa en Cali este miércoles 29 de abril
Este miércoles, la restricción vehicular señala que los vehículos particulares con placas que terminen en 3 y 4 no podrán circular. Esto significa que los carros con placas que finalicen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 podrán transitar sin limitaciones.
La medida solo aplica para vehículos particulares y los interesados en evitarla, pueden realizar el pago de la tasa de congestión en la página de la secretaría. El trámite debe realizarse el día anterior, hasta las 05:00 p. m., para que tenga validez.
Los valores de la tasa de congestión quedaron actualizados para 2026 de esta manera:
- Semestral: $2.920.000.
- Mensual: $480.000.
- Diario: $121.000.
Vehículos exentos
- Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
- Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Motocicletas.