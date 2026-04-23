Pico y placa en Cali este viernes, 24 de abril: revise la rotación y evite sanciones

La implementación de la nueva rotación del pico y placa en Cali empezó el pasado 5 de enero de 2025 e irá hasta el 30 de junio de este año. La medida aplica solo para vehículos particulares que se movilicen por la ciudad.

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El pico y placa tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a viernes, excepto fines de semana y festivos. Los infractores se enfrentarán a una multa económica que corresponde a medio salario mínimo.

La tasa de congestión tiene un valor diario de $121.000, mensual de $480.000 y semestral de $2.920.000.

La medida excluye a motocicletas. Foto: Jorge Orozco /El País

Pico y placa en Cali el viernes 24 de abril

Los vehículos particulares con placas que finalicen en 9 y 0 no podrán circular en Cali este viernes 24 de abril en el horario determinado por la medida. Es decir, que los carros con placas que terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 podrán transitar libremente.

La medida exime a los taxis, vehículos de servicio oficial, diplomáticos, consulares y de emergencia y socorro, como ambulancias, bomberos o unidades de la Cruz Roja.

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