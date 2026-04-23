Así está la movilidad en Bogotá este jueves 23 de abril: congestión en la carrera séptima por accidente vehicular

Esta madrugada, el servicio integrado de TransMilenio empezó su operación a las 4 a. m. y la extenderá hasta las 11 p. m. La entidad indicó que por obras de intervención en la malla vial, se presentarán novedades en el servicio.

El cambio operativo irá desde este jueves hasta el sábado 25 de abril. Las estaciones afectadas son Quiroga y Olaya, ubicadas en la avenida Caracas con calle 33 sur y la avenida Caracas con calle 27 sur, respectivamente.

Así van las obras de la nueva calle 13 en Bogotá: tendrá cuatro semideprimidos y áreas para peatones

Así está la movilidad de la capital:

8:25 a. m.: Congestión en la carrera séptima con calle 224

Un siniestro vial entre volqueta y automóvil afecta a esta hora la movilidad de la carrera séptima con calle 224. Autoridades realizan operación de pare y siga para gestionar el tráfico. Se recomienda tomar la Autopista Norte como vía alterna.

7:21 a. m.: Accidente en la carrera séptima con calle 74

En estos momentos, un accidente afecta el corredor de la carrera séptima con calle 74, sentido sur-norte, en la localidad de Chapinero. Un motociclista y un peatón colisionaron, por lo que se asignó una ambulancia.

6:56 a. m.: Accidente en la carrera séptima al norte

Se presentó un siniestro entre un automóvil y una motocicleta en la carrera séptima con calle 171, sentido sur-norte, en la localidad de Usaquén.

6:50 a. m.: Accidente en la NQS con calle 26

Una camioneta y un motociclista chocaron en la NQS con av. El Dorado (calle 26), sentido norte-sur, en la localidad de Teusaquillo. Una unidad de tránsito y ambulancia fueron asignadas al lugar.