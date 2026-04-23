Así está la movilidad en Bogotá este jueves 23 de abril: congestión en la carrera séptima por accidente vehicular

Esta madrugada, el servicio integrado de TransMilenio empezó su operación a las 4 a. m. y la extenderá hasta las 11 p. m. La entidad indicó que por obras de intervención en la malla vial, se presentarán novedades en el servicio.
El cambio operativo irá desde este jueves hasta el sábado 25 de abril. Las estaciones afectadas son Quiroga y Olaya, ubicadas en la avenida Caracas con calle 33 sur y la avenida Caracas con calle 27 sur, respectivamente.
Así está la movilidad de la capital:
8:25 a. m.: Congestión en la carrera séptima con calle 224
Un siniestro vial entre volqueta y automóvil afecta a esta hora la movilidad de la carrera séptima con calle 224. Autoridades realizan operación de pare y siga para gestionar el tráfico. Se recomienda tomar la Autopista Norte como vía alterna.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 23, 2026
[08:25 a.m.] #MovilidadAhora | Continúan realizando pare y siga en el corredor de la Carrera 7 con calle 224, por siniestro vial.
⭕Ruta alterna: Autopista Norte.
👮🚒Ambulancia, @BomberosBogota y Grupo Guía en el punto. https://t.co/rJdsEDY4fF pic.twitter.com/ujDfFe7K4X
7:21 a. m.: Accidente en la carrera séptima con calle 74
En estos momentos, un accidente afecta el corredor de la carrera séptima con calle 74, sentido sur-norte, en la localidad de Chapinero. Un motociclista y un peatón colisionaron, por lo que se asignó una ambulancia.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 23, 2026
[07:21 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre motociclista y peatón, en la localidad de Chapinero en la Carrera 7 con Calle 74, sentido Sur - Norte. Ambulancia y Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/dIMk00eTjw
6:56 a. m.: Accidente en la carrera séptima al norte
Se presentó un siniestro entre un automóvil y una motocicleta en la carrera séptima con calle 171, sentido sur-norte, en la localidad de Usaquén.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 23, 2026
[06:56 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre automóvil y motociclista, en la localidad de Usaquén, en la Carrera 7 con Calle 171, sentido Sur - Norte. Unidad de @TransitoBta y ambulancia en el punto. pic.twitter.com/IFb1iWw07S
6:50 a. m.: Accidente en la NQS con calle 26
Una camioneta y un motociclista chocaron en la NQS con av. El Dorado (calle 26), sentido norte-sur, en la localidad de Teusaquillo. Una unidad de tránsito y ambulancia fueron asignadas al lugar.
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[06:50 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre camioneta y motociclista, en la localidad de Teusaquillo, en la NQS con Av. El Dorado (Calle 26), sentido Norte - Sur. Unidad de @TransitoBta y ambulancia asignadas.
👮Grupo Guía en el punto. pic.twitter.com/LzVndZCMwl