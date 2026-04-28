Esta es la movilidad de Bogotá el martes 28 de abril: falla en semáforos de la av. Américas

Este martes 28 de abril, TransMilenio inició su operación sin problemas a las 4 a. m. y se extenderá hasta las 11 p. m. En cuanto a la medida del pico y placa, los taxis que terminen en las placas 7 y 8 no podrán circular por la ciudad.
La normativa también aplica para vehículos particulares con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.
Así avanza el tráfico de la capital:
9:58 a. m.: Falla semafórica en la av. Américas
La Secretaría de Movilidad dispuso un grupo de agilización del tráfico en la av. Américas con carrera 43 ante la falla que se presentó en el semáforo del corredor vial.
[09:58 a. m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta falla semafórica 🚦en la intersección de la Av. Américas con carrera 43.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026
🔧Equipo de semaforización realiza acciones correctivas.
👮♂️Grupo Guía realiza agilización del tráfico. pic.twitter.com/bVF8QhUypo
9:23 a. m.: Alto flujo vehicular en la calle 13
A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta alto flujo vehicular en el corredor de la calle 13, sentido oriente-occidente. Una unidad de grupo tráfico realiza labores en la zona para agilizar el tráfico.
8:24 a. m.: Accidente en la av. El Dorado
Se registró un siniestro entre un motociclista y un automóvil en la av. El Dorado con av. Américas en la localidad de Teusaquillo. En estos momentos hay alto flujo vehicular en el corredor.
[08:24 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre motociclista y automóvil en la localidad de Teusaquillo, Av. El Dorado con Av. Américas, sentido Occidente - Oriente.🟠Alto Flujo Vehicular en el corredor vial👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico @TransitoBta— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026
en el punto. pic.twitter.com/xb3vMPaXkh
7:50 a. m.: Alto flujo vehicular en la av. Boyacá
Reportan alto tráfico en la av. Boyacá, sentido sur-norte. Un equipo de tránsito se encuentra agilizando el tráfico en la zona.
[07:50 a.m.] #GestiónDelTráfico | Se presenta 🟠Alto Flujo vehicular en el corredor de la Av. Boyacá, sentido Sur - Norte. 👮♂️Grupo Guía agiliza el trafico y realiza recorridos de verificación. ✅Sin novedades relevantes en vía. pic.twitter.com/cNpuXJyqx4— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026
6:58 a. m.: Accidente en Engativá
Un motociclista y un ciclista colisionaron en la av. Cali con av. Chile (calle 72), sentido norte-sur, en la localidad de Engativá.
[06:58 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre motociclista y ciclista en la localidad de Engativá, Av. Cali con Av. Chile (calle 72), sentido Norte - Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026
👮♂️🚑Se gestiona unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/pfbbsW0AZt
6:25 a. m.: Accidente en Teusaquillo
Esta mañana se registró un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil en la av. NQS con carrera 33, sentido norte-sur, en la localidad de Teusaquillo. Una unidad de tránsito se encuentra en la zona para gestionar el tráfico.
[06:25 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre motocicleta y automóvil en la localidad de Teusaquillo, Av.NQS con carrera 33, sentido Norte -Sur.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 28, 2026
👮♂️Grupo Guía agiliza la movilidad y retiro de los vehículos en el punto. pic.twitter.com/LFSdGWIp85