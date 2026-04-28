Esta es la movilidad de Bogotá el martes 28 de abril: falla en semáforos de la av. Américas

Este martes 28 de abril, TransMilenio inició su operación sin problemas a las 4 a. m. y se extenderá hasta las 11 p. m. En cuanto a la medida del pico y placa, los taxis que terminen en las placas 7 y 8 no podrán circular por la ciudad.

La normativa también aplica para vehículos particulares con placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5.

Video del momento exacto en el que un bus de SITP se volcó en Bogotá: dejó tres heridos

Así avanza el tráfico de la capital:

9:58 a. m.: Falla semafórica en la av. Américas

La Secretaría de Movilidad dispuso un grupo de agilización del tráfico en la av. Américas con carrera 43 ante la falla que se presentó en el semáforo del corredor vial.

9:23 a. m.: Alto flujo vehicular en la calle 13

A esta hora, la Secretaría de Movilidad reporta alto flujo vehicular en el corredor de la calle 13, sentido oriente-occidente. Una unidad de grupo tráfico realiza labores en la zona para agilizar el tráfico.

8:24 a. m.: Accidente en la av. El Dorado

Se registró un siniestro entre un motociclista y un automóvil en la av. El Dorado con av. Américas en la localidad de Teusaquillo. En estos momentos hay alto flujo vehicular en el corredor.

7:50 a. m.: Alto flujo vehicular en la av. Boyacá

Reportan alto tráfico en la av. Boyacá, sentido sur-norte. Un equipo de tránsito se encuentra agilizando el tráfico en la zona.

6:58 a. m.: Accidente en Engativá

Un motociclista y un ciclista colisionaron en la av. Cali con av. Chile (calle 72), sentido norte-sur, en la localidad de Engativá.

6:25 a. m.: Accidente en Teusaquillo

Esta mañana se registró un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil en la av. NQS con carrera 33, sentido norte-sur, en la localidad de Teusaquillo. Una unidad de tránsito se encuentra en la zona para gestionar el tráfico.