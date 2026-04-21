Hinchas de América de Cali se toman Bogotá: así fue el increíble banderazo

La noche de este martes 21 de abril, un grupo numeroso de seguidores del América de Cali se concentró a las afueras del hotel de concentración del equipo profesional en Bogotá.

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El plantel arribó a la capital cerca de las 10:15 p. m., siendo recibido por una multitud que se apostó sobre la Avenida Esperanza con carrera 43A, en el sector de Corferias, para manifestar su respaldo antes del compromiso deportivo programado.

Desde las 9:00 p. m., los hinchas del conjunto vallecaucano iniciaron la reunión en las inmediaciones del establecimiento. En cuestión de minutos, la presencia de personas bloqueó por completo el acceso principal al hotel a la espera de la llegada del vehículo que transportaba a los jugadores y al cuerpo técnico.

La llegada del plantel estuvo marcada por el uso de banderas y el encendido de bengalas por parte de los asistentes, quienes permanecieron en el lugar hasta que los deportistas ingresaron a las instalaciones.

Detalles del compromiso deportivo

El América de Cali aterrizó en la capital del país con el objetivo de cumplir con su calendario oficial. El equipo disputará su partido pendiente por la fecha número cinco contra Fortaleza CEIF en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, encuentro fijado para este miércoles 22 de abril.

Este partido se perfila como un duelo de alta relevancia para la tabla de posiciones en la fase de “todos contra todos”. Si el equipo de la capital del Valle del Cauca obtiene los tres puntos, aseguraría su clasificación de manera directa a las finales de la liga profesional. La victoria del cuadro rojo simplificaría las cuentas del torneo, reduciendo las posibilidades de sus competidores directos en la búsqueda de un cupo en la fase final.

Panorama de la clasificación

El resultado de este miércoles impactará directamente en la distribución de los lugares restantes para la siguiente ronda. De concretarse el triunfo americano, quedarían únicamente dos cupos disponibles para ingresar al Grupo de los Ocho clasificados.

Estos lugares finales serían disputados por cinco equipos que aún mantienen opciones matemáticas: Atlético Bucaramanga, Independiente Santa Fe, Millonarios, Internacional de Bogotá y Águilas Doradas.

Por lo tanto, el desempeño del equipo visitante en El Campín determinará el margen de error para el resto de los clubes que buscan un espacio en la definición del título al cierre de la temporada regular.