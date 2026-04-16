Galán hace importante anuncio respecto a la apertura de carriles en la Autopista Sur: “Es una mamera para todos”

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó este jueves, 16 de abril, el cronograma de avance de las obras viales en el sur de la capital para el próximo semestre.

El mandatario reconoció las dificultades que enfrentan los ciudadanos ante los cierres viales y las construcciones actuales, señalando que entiende la complejidad de convivir con las obras de infraestructura en el día a día.

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Durante su visita al sector de Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, el cual es uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la Autopista Sur, Galán admitió que la movilidad en la zona se ha visto comprometida por la presencia de baches y la congestión cerca de la estación de transporte masivo.

“Las obras son una mamera para todos”, indicó el alcalde al referirse al impacto que los proyectos generan en la calidad de vida de los habitantes del barrio y de quienes transitan por este corredor principal.

Avances en la Autopista Sur

En compañía de Orlando Molano Pérez, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el mandatario entregó detalles técnicos sobre la habilitación de pasos vehiculares. Galán solicitó formalmente al director del IDU que dos de los carriles que permiten la conexión directa hacia la Autopista Sur “deben estar operativos en julio de este año”.

El puente de Venecia tiene un avance de 85%. Entendemos la frustración por los trancones y porque, durante mucho tiempo, no avanzó como debía.



En julio vamos a habilitar los dos carriles hacia el oriente, un primer alivio real para la movilidad del sector. Y en diciembre de… pic.twitter.com/1vqmqhL0Vw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 16, 2026

Esto significa que, “en un periodo menor a cuatro meses”, los conductores que se desplazan por este sector verán habilitado el tránsito derecho en la zona de Venecia.

Por su parte, Molano confirmó que “un equipo de más de 700 personas trabaja en las jornadas de construcción para cumplir con la instrucción del Distrito”. El funcionario explicó que el flujo de quienes vienen de occidente a oriente se normalizará con estas aperturas.

Finalización del puente de Venecia

Respecto a la estructura elevada que fue demolida anteriormente, la actual administración reportó un cambio en el ritmo de ejecución. Según el director del IDU, al inicio del actual gobierno el “proyecto presentaba un avance inferior al 40 %, a pesar de que el cronograma exigía un cumplimiento mayor”.

“Ya tenemos el puente que arrancamos en la construcción en este gobierno en un 85 %; este puente tiene que estar habilitado en diciembre de este año”, aseguró Molano ante el alcalde.

La administración distrital ratificó que el compromiso de entrega de la estructura completa se mantiene para el cierre de 2026, buscando reducir los tiempos de desplazamiento para los habitantes de Venecia y los usuarios de la Autopista Sur. Con estos anuncios, se espera que el segundo semestre del año marque el inicio de la recuperación de la movilidad en uno de los puntos más críticos del sur de la ciudad.