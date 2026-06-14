“No ha sido comprando votos”: Iván Cepeda habló sobre su campaña en el día de cierre y arremete contra Abelardo de la Espriella

El candidato presidencial, Iván Cepeda, habló sobre el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 21 de junio.

“En este cierre en plaza pública quiero hablarles de nuestra confianza en el pueblo colombiano”, dijo.

“Estoy orgulloso de la campaña electoral que juntos hemos hecho; no ha sido con marketing político, comprando votos, mintiendo, utilizando inteligencia artificial como lo ha hecho Abelardo de la Espriella”.

Cepeda aseguró ante cientos de seguidores que tiene la capacidad de derrotar la violencia, y que puede acabar con la corrupción, construyendo un estado “transparente y al servicio del interés general”.

📍SOLEDAD



Nuestra campaña la ha hecho la gente en las calles. No necesitamos derrochar dinero ni comprar conciencias. La gente y sobre todo la juventud, en su creatividad, han sabido llevar nuestro mensaje y nuestro programa a cada rincón del país.



¡Gracias infinitas!… pic.twitter.com/xjBNseD8KQ — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) June 14, 2026

“Podemos derrotar a la corrupción y a los corruptos, por supuesto, a los clanes politiqueros como los hay en esta ciudad, aliados del señor De la Espriella”, aseguró el candidato de izquierda.

“El segundo gobierno será con el pueblo y para el pueblo, con la fuerza de la gente; la campaña se la tomaron los ciudadanos del común en cada plaza, parque donde hemos hecho más de 260 actos multitudinarios como este”, dijo.

El candidato presidencial aseguró que “dirigentes sociales, políticos han sido consecuentes, coherentes con el pueblo, con ese amor que tienen hacia él y por el conocimiento de la gente, su sufrimiento, alegrías y sueños”.

Cepeda elogió al actual presidente Gustavo Petro y aseguró que “las organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos, han protegido los derechos sociales y las poblaciones vulnerables, así como el acceso al empleo digno”.

Cientos de simpatizantes de Cepeda asistieron al cierre de campaña Foto: X/@PactoCol

“Hay momentos en la historia donde el miedo pretende imponerse sobre la esperanza, momentos en los que la fuerza de la opresión intenta convencer a la ciudadanía de emociones negativas que impiden el cambio”, aseveró.

“Yo confío en el pueblo colombiano”, aseveró el candidato presidencial.

“Confío en la institucionalidad democrática, en el empresariado, en la fuerza pública, en la justicia que quiera construir democracia; nada de lo que hemos conquistado ha sido gratuito”, agregó.