Caravanas y concentraciones en Bogotá, Floridablanca y Buga respaldan la campaña de Abelardo de la Espriella

A exactamente una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial en Colombia, los movimientos políticos intensifican sus actividades públicas en diferentes regiones del país. Durante la jornada de este domingo 14 de junio, simpatizantes y figuras políticas alineadas con la campaña del candidato Abelardo de la Espriella protagonizaron diversas manifestaciones, caravanas y concentraciones masivas en Bogotá, Floridablanca (Santander) y Buga (Valle del Cauca), con el propósito de consolidar sus apoyos de cara a la jornada electoral definitiva.

Gesto de Feid sacude la campaña presidencial, ¿apoya a Iván Cepeda? Crece el debate en redes

Titiribí firme con la Patria. Vamos Colombia 🇨🇴 pic.twitter.com/LZtr6xjiry — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) June 14, 2026

En la capital de la República, la actividad de los simpatizantes se concentró en puntos estratégicos de alta movilidad y valor simbólico. De acuerdo con los reportes de ciudadanos y equipos de campaña, se registró una concurrida concentración en las inmediaciones del Parque Simón Bolívar, uno de los epicentros habituales para reuniones masivas en la ciudad.

En los alrededores del Parque Simón Bolívar, en Bogotá, se vivió un evento multitudinario en apoyo a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a 7 días de la segunda vuelta de las elecciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/nsPofHtJNA — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

Posteriormente, en horas de la tarde, una caravana de vehículos y ciudadanos recorrió la Avenida El Dorado (Calle 26), portando banderas y distintivos alusivos a la candidatura de De la Espriella. La jornada en Bogotá contó con el respaldo explícito de sectores de la representación legislativa local.

Una gran caravana se vio en la tarde de este domingo por la Avenida El Dorado en Bogotá, en apoyo a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/pmsU9Vj0fb — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

A través de sus canales oficiales en redes sociales, específicamente en Instagram, el representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, manifestó su acompañamiento a la jornada con un mensaje de respaldo a la colectividad: “El tigre va a ganar. En Bogotá estamos firmes por la patria”, afirmó el congresista, sumándose activamente a la dinámica del cierre de actividades de campaña en la capital.

El despliegue de la campaña también tuvo repercusión en el nororiente y el suroccidente del país. Según informó el diario Vanguardia, en el municipio de Floridablanca, perteneciente al área metropolitana de Bucaramanga, se reportó una masiva asistencia de ciudadanos durante el evento convocado para el cierre regional de la campaña de De la Espriella. Los asistentes se congregaron con el fin de escuchar las directrices programáticas con miras al domingo de votaciones.

Caravanas y concentraciones en Bogotá, Floridablanca. Foto: La Vanguardia

Así fue la caravana de decenas de vehículos en Pamplona, Norte de Santander, en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7xWmFQXvAt — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

De manera simultánea, se reportó el desplazamiento de caravanas de simpatizantes en el Valle del Cauca. Diversos grupos de apoyo vehicular se dirigieron este domingo hacia el municipio de Buga, localidad designada por la campaña como el escenario para el desarrollo de uno de los actos de clausura de la actividad proselitista en esta zona del país.

Caravanas de simpatizantes del candidato presidencial Abelardo de la Espriella se dirigen este domingo a Buga, donde se realizará el cierre de su campaña. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9OpnIqMbjs — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

Estas manifestaciones de apoyo se presentan en un momento determinante, dado que, conforme a las leyes colombianas, las campañas entran en la fase de restricción de eventos públicos en espacios abiertos durante la última semana previa a las elecciones. El balance de la jornada de este domingo refleja el esfuerzo de las estructuras políticas por consolidar el voto indeciso y asegurar el respaldo de sus bases en los principales centros urbanos de Colombia.