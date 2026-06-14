Multitudinario cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Buga: “Vamos a derrotar a la izquierda y a salvar a nuestro país”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, convocó a miles de personas al municipio de Buga, en el Valle del Cauca, para cerrar su campaña por la Casa de Nariño. El próximo 21 de junio, él se medirá en las urnas con Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

“Estoy feliz por esta demostración de apoyo, pero también estoy un poco triste porque es la última tarima como candidato presidencial. La próxima vez que nos veamos, Buga, seré su presidente”, dijo ante la multitud el ‘tigre’, como se autodenomina el competidor.

Cientos de personas acudieron al cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Buga, Valle del Cauca. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BLbVzBcVIB — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

Él contó que antes de llegar al escenario acudió al Señor de los Milagros, ubicado en la parroquia principal del municipio, a donde se acercan diariamente cientos de personas a clamar por peticiones personales. En esta ocasión, el manifestó que pidió por la libertad de Colombia.

“Me puse frente a frente con el negrito de mi alma. Cuando estuve allí, comprendí algo que jamás olvidaré. Comprendí que esta campaña ya no me pertenecía, comprendí que esta lucha era mucho más grande que un candidato. Sentí sobre mis hombros la responsabilidad histórica de representar la esperanza de millones de colombianos que se niegan a arrodillarse”, agregó Abelardo de la Espriella.

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De la Espriella describió la Colombia que se sueña después del 21 de junio: “Elevé una oración al negrito, le pedí que ilumine su camino, le pedí que fortalezca nuestra democracia, le pedí que cuando me corresponda gobernar esta nación, me dé la sabiduría necesaria para ser el presidente de todos los colombianos, y no solamente de aquellos que votaron por mí. La Colombia que sueño es una Colombia unida, reconciliada, donde las diferencias políticas jamás sean más grande que el amor por la patria”.

En medio del discurso, el abogado indicó que gobernará para todos los habitantes, y que, en ese mismo nivel, será implacable contra aquellos que pretendan destruir al país: “Seré firme contra los criminales, seré contundente contra los corruptos, seré inflexible contra el terrorismo, y lo haré por la razón o por la fuerza de la ley”.

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