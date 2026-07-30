Las tres conclusiones del más reciente consejo de ministros de Gustavo Petro: “Colombia cuenta con potencial”

El presidente, Gustavo Petro, encabezó una de las últimas sesiones del Consejo de Ministros centrada en la economía y el cambio climático. Durante la reunión se abordaron las proyecciones meteorológicas para el territorio nacional, advirtiendo sobre una sequía de gran magnitud proyectada entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.

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En un primer aspecto, se trataron los protocolos institucionales de prevención y monitoreo, la subdirectora de Meteorología del Ideam, Diana Carolina Rueda, explicó que “para la declaración oficial deben transcurrir cinco trimestres acumulados, pero el inicio de las condiciones en el océano Pacífico no impide adoptar medidas inmediatas de mitigación”.

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Ante este escenario, las entidades del Estado iniciaron la articulación de planes de emergencia preventivos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Salud coordinan acciones territoriales ante la previsión de condiciones climáticas extremas en la cuenca del Pacífico.

Impactos en la producción agrícola y seguridad alimentaria

El segundo aspecto que se abordó en el concejo lo comentó el Ministerio de Agricultura, quien expuso ante el gabinete los riesgos previstos para la producción y el suministro de alimentos en el país. Las afectaciones incluyen menor disponibilidad de agua, deterioro de pastos y problemas de estrés térmico en animales, factores que amenazan los ingresos de las comunidades rurales.

El Gobierno del Presidente @petrogustavo dispone para los campesinos seis instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos agropecuarios para brindarles ayuda frente al fenómeno de El Niño.



Se pondrán a disposición cerca de $244.000 millones de pesos para impulsar la… pic.twitter.com/BR6Qg2BRct — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 31, 2026

Entre los productos agrícolas con mayor riesgo por la falta de agua destacan cultivos tradicionales como arroz, maíz, café, frijoles, yuca, plátano, cacao, caña y cítricos. Frente a este panorama, el Gobierno destinará 244 mil millones de pesos en 2026 mediante seis instrumentos de financiamiento e incentivos de gestión de riesgo para los agricultores.

Como alternativa de abastecimiento energético frente a la escasez de agua en las represas, las autoridades evaluaron la diversificación del sistema. El director de la UNGRD, Javier Pava, señaló: “Colombia cuenta con potencial fotovoltaico para evitar contingencias energéticas mediante la generación de energía solar”.

Balance de afectaciones municipales y suministro de agua

El tercer tema lo expuso el Ministerio de Vivienda, que presentó un diagnóstico territorial sobre los municipios vulnerables a los cambios de clima. Los reportes oficiales indican que 159 poblaciones han sufrido por frentes fríos, mientras que 558 municipios registran un nivel elevado de riesgo de desabastecimiento de agua para el consumo de sus habitantes.

Las proyecciones oficiales señalan que la zona norte del país enfrentará los impactos combinados de frentes fríos y sequías. Para responder a estas necesidades, se suscribió un convenio entre el Ministerio de Vivienda y el Fondo Colombia Potencia Mundial de la Vida destinado a financiar obras de acueducto, saneamiento y energía en las regiones.