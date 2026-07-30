Ana María Vesga será la ministra de Salud del Gobierno de Abelardo De La Espriella

El presidente electo Abelardo De La Espriella continúa conformando su equipo de gobierno y este jueves, 30 de julio, dio a conocer que Natalia Vesga será la ministra de Salud.

“La salud de los colombianos no admite más espera.Durante demasiado tiempo, millones de familias han sufrido las consecuencias de un sistema en crisis. Esa realidad empieza a cambiar. Hoy le doy la bienvenida a Ana María Vesga como ministra de Salud de la Patria Milagro”, dijo el presidente electo en sus redes sociales.

Esa cartera será una de las más importantes debido a la crisis en el que el Gobierno Petro deja el sistema de salud. Por esa razón, el presidente electo aseguró que Vesga será la encargada de superar la dura situación que atraviesa el sector.

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“Su tarea será liderar un plan de choque para garantizar atención oportuna, abastecimiento de medicamentos, estabilidad para el talento humano en salud y el saneamiento financiero del sector, mientras construimos un modelo más eficiente, transparente, solidario y fortalecido en las regiones”, indicó el presidente electo.

El mandatario electo destacó la hoja de vida de Vesga, quien es abogada con maestría en Economía de la Salud y es reconocida por su capacidad para construir acuerdos y liderar transformaciones.

“Llega una mujer íntegra, técnica y dialogante, decidida a enfrentar la corrupción, acabar con la politiquería en la salud y devolverles a los colombianos la tranquilidad de saber que serán atendidos con dignidad”, reiteró Abelardo De La Espriella.

ana María Vesga Presidenta de Acemi Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Vesga ha sido presidenta ejecutiva de Acemi y ha liderado las áreas de salud e industria farmacéutica de la Andi. “El Gobierno de la Patria Milagro trabajará para construir un sistema eficiente, transparente y fortalecido en las regiones, que garantice el acceso a los servicios y ponga nuevamente la vida y el bienestar de los pacientes en el centro de las decisiones”, dice un comunicado oficial del presidente electo.

Únicamente resta conocer el nombre de la mujer que estará en el ministerio de Ciencia para que el presidente Abelardo De La Espriella complete su gabinete ministerial.

El 7 de agosto el mandatario electo tomará posesión en la ciudad de Cali, tras la aprobación de la jornada por parte del Senado y la Cámara de Representantes.