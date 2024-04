Grave alerta de las EPS por “complejo” panorama de salud y porque el Gobierno controle el servicio de más de 25 millones de pacientes

ANA MARÍA VESGA (A.M.V.): Este decreto de giro directo es una prolongación de algo que se viene haciendo en la actualidad, mayoritariamente en el régimen subsidiado, que ahora se hará en todas las EPS que tengan medida de intervención o que no cumplan indicadores. Se amplía el campo del giro directo y aumenta el porcentaje de recursos que se girarán bajo este mecanismo, se habla de hasta un 80 %. Mantiene en las EPS la función de auditoría y ordenación de gasto, dejando a la Adres la función de tesorería.

La inquietud que hemos expresado, no solo desde las EPS, sino los demás actores, es la capacidad que tenga la Adres frente a esa operación mayor en el sistema. Recuerde que el sistema atiende 2,5 millones de pacientes al día, eso puede ser más de un millón de facturas; la Adres rápidamente va a ver que tiene que multiplicar por mucho lo que en la actualidad hace hoy. Esa es la principal advertencia. Adicionalmente, el giro directo no es la solución a los problemas financieros del sistema porque la plata sigue siendo la misma, sino que cambia a través de quién se tramita.

A.M.V.: Sí, lo que hemos planteado es que, estructuralmente, las EPS, el sistema, tiene un desfinanciamiento que está generado porque esa Unidad de Pago por Capitación (UPC) tiene hoy unas deficiencias estructurales de fondo que tienen que revisarse para asegurar que se reconoce lo que realmente está costando el consumo de salud de la población. Si cambia hoy el pagador, no tiene a la EPS, sino a la Adres, pagando, pero ahí no está la solución.

A.M.V.: Se les quita la función de tesorería, se disminuye esa función, sí, algo menos que hacen, pero el grueso de la gestión financiera, que es esencialmente la labor de contratación, de lograr buenos acuerdos con la red, de celebrar los contratos, de auditar las facturas para que estemos seguros que lo que nos están presentando los prestadores coincidan con lo que está contenido en esos contratos. Es decir, esa gestión de administrar el recurso para asegurar que alcance y de manejarlo inteligentemente, se puede decir que se mantiene en las EPS. Lo que se quita es esa última milla, que es la tesorería. Es una función menos, pero no es esencial de la gestión financiera.

A.M.V.: No, de esos anuncios lo que hay es un listado de temas. Nos dijeron que iba a haber un decreto sobre territorialización, conformación de redes, promotores, pero ni los decretos ni los borradores se conocen.

A.M.V.: No, la cita es con los interventores de las EPS.

SEMANA: No es directamente con ustedes.

A.M.V.: No, con las EPS no intervenidas no. A ninguna la han llamado.