Contralor habla sobre intervención de las EPS: “Valdría la pena establecer qué tan eficiente puede ser cuando el problema es de caja”

C.Z.P.: El debate no solo se debe hacer sobre la suficiencia o no de los recursos, sino acerca de la eficiencia en su aplicación. Ambas aristas son claves para revisar qué hace falta y qué se debe mejorar del sistema. Adicional a ello, esta tarea corresponde a las funciones constitucionales que desarrolla el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la información reportada por las EPS, a través de los RIPS y salud pública, con lo cual se configura el valor de la UPC.

C.Z.P.: Las intervenciones son una medida amparada en las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud , la cual tiene por objeto el salvamento de la entidad o establecer si la misma, por bienestar del sistema, debe ser liquidada. Desde la CGR seguiremos en la tarea de hacer vigilancia a los gastos de la UPC por parte de las EPS, estén intervenidas o no. Ahora valdría la pena establecer qué tan eficiente puede llegar a ser la intervención cuando el problema es de caja. Lo cierto es que la Superintendencia Nacional de Salud no ha sido lo suficientemente eficaz al momento de asumir esta competencia, y así lo hemos advertido en el pasado reciente.

C.Z.P.: El sistema no puede seguir operando como está, pasivos que acumulados por años suman más de 25 billones, deudas sin reconocer por parte de las EPS a las IPS, uso inadecuado de la UPC, denuncias por inadmisión del servicio en aumento, e incumplimiento de las reservas técnicas por el rezago propio de ese círculo perverso, que no ha tenido un punto final de corte y de corrección. Es decir, el problema no se puede limitar a la falta de recursos en el sistema o a que el Estado asuma esos pasivos ($25 billones) e incrementemos la UPC en un 20 % anual, ni a que las imperfecciones del sistema, no discutidas en estos meses, sigan con el paso de los años creando un nuevo pasivo que debemos pagar todos los colombianos. Por eso sugerimos ampliar el debate y hablar no solo de suficiencia de más recursos, sino de eficiencia de los disponibles.