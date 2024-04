Crisis en la salud: estos son los detalles secretos del colapso del sistema. La reforma de Petro se hundió, pero el Gobierno empezó a intervenir las EPS. Millones de pacientes, en vilo

El plan fue claro. Presentó su reforma a la salud en el Congreso, la cual se hundió el pasado miércoles en medio de una inmensa polémica nacional que no hizo posible los consensos. De forma paralela, hay quienes aseguran que el Gobierno propició la asfixia de las EPS al no pagarles todas las cuentas que reclamaban, incluso luego de una orden de la Corte Constitucional, y aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por debajo de lo necesario.

El expresidente César Gaviria vaticinó de forma apocalíptica lo que esto significa. “Acá va a haber miles y miles de muertos por la manera en que Petro se está tomando el sistema de salud”. El exministro Alejandro Gaviria fue enfático: “Estamos ante una crisis sistémica, que no es solamente la de una EPS, como consecuencia de la inacción y de cierta obstinación ideológica por parte del Gobierno”. El exministro José Antonio Ocampo también hizo un análisis agudo: “Lo preocupante es que se está generando una crisis, no que haya una crisis, el Gobierno es incapaz de manejar el sistema”.

El jueves se rumoraba la intervención de Sura, pero hasta ahora eso no ha ocurrido aunque los indicadores de esa EPS son similares a los de las prestadoras que cayeron en desgracia. Sin embargo, Compensar sí se lanzó al agua con desesperación: el viernes en la mañana pidió su liquidación de manera voluntaria. En un comunicado describió que la situación era crítica “al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad”. Petro contestó: “Las sinceras declaraciones del gerente de Compensar simplemente nos dan la razón”.

Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, le dijo a La W que la decisión de someterse a una liquidación voluntaria no es culpa del presidente Petro: “Es muy difícil el manejo del sistema actual, llevamos varios años lidiando con la sostenibilidad de la EPS. Es un tema estructural, no es una cosa coyuntural”. Petro capitalizó lo dicho por Vásquez, y los críticos consideran que el miedo a las consecuencias de una intervención pudo llevar a los directivos de Compensar a pedir la liquidación, ya que, además, les permite a ellos mismos manejar el proceso.

La asfixia

Por otra parte, la crisis se agudizó por el no pago de las deudas que tenía el Estado con las EPS. El pasado 26 de febrero, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno hacer los pagos. Hasta ahora, esa orden no se ha cumplido y con las intervenciones es probable que no se cumpla. Lo que el país no olvida es el vaticinio de la exministra Carolina Corcho. La funcionaria había hablado de generar “una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.