“Me siento embaucada, yo le creí. Quienes votamos por Petro, pero estamos muy tristes, no somos ingenuos, el reclamo es a él”

“Yo sí me siento un poco embaucada, por decirlo de alguna manera, porque yo le creí al presidente. Además, por su promesa de no hacer Constituyente. Por su promesa de respetar las instituciones y la separación de poderes. De manera que quienes hoy decimos que votamos por Petro, pero estamos muy tristes con su gestión, no es porque seamos ingenuos. Lo que pasa es que, ¿uno cómo hace ante las promesas del político si uno vota por los políticos por lo que ellos le prometen al país? El reclamo no es para la ciudadanía que le creyó a Petro, el reclamo es a Petro por no cumplir con sus propias promesas”.