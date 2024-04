Gobierno Petro “intervendrá” a Sura este “viernes”; la EPS tiene 5,3 millones de usuarios: “Va por todo”

Me dicen que mañana intervienen Confandi y el viernes Sura.

“ Me dicen que mañana intervienen Confandi y el viernes Sura ”, fue el mensaje que escribió inicialmente la congresista del Centro Democrático en su cuenta personal de X , en la que ha estado bastante activa durante las últimas semanas.

“ ¿Cómo así que van a intervenir Confandi y Sura? ”, se le preguntó a Valencia, a lo que respondió tajantemente: “ Esa es la información que tenemos. Que el gobierno no se quede solo con Sanitas y la Nueva EPS, sino que va por todo ”.

La advertencia de Petro

El presidente Petro no se quedó callado ante el archivo de su reforma a la salud en el Congreso. En medio de la cumbre cafetera, que se realizó en Bogotá, advirtió que su intención es tener una transición tranquila en el sistema de salud en Colombia.

Además, el jefe de Estado colombiano expresó durante el evento que el gran acuerdo nacional que propuso se volvió pura carreta. Además, recalcó que las empresas promotoras de salud (EPS) no pueden ser aseguradoras, sino gestoras.

“Miren lo que nos pasó con el proyecto de la salud. Hace casi dos años, no es cualquier tiempo, se presentó el proyecto, las EPS se iban a acabar. Vinieron los congresistas, los partidos, que se acababan las EPS, y los resultados no son buenos . Pasamos a una concertación. Dijimos ‘concertemos’, el gran acuerdo nacional. Miren en qué va el acuerdo nacional, se volvió carreta”, señaló Petro.

“ Me siento embaucada, yo le creí. Quienes votamos por Petro, pero estamos muy tristes, no somos ingenuos, el reclamo es a él”

Al final, el presidente sentenció: “Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos, no hay aseguramiento, están quebradas las EPS. Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras. Los congresistas de las EPS, porque los financiaron en sus campañas, dicen ‘no, no votamos el proyecto’. Lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas, ahora es de golpe”.