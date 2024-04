Expresidente Iván Duque reacciona en SEMANA a la intervención de EPS Sanitas: “El sistema está entrando a una fase de expropiación represiva”

Esto no solamente es un exabrupto, sino que adicionalmente pareciera una actitud absolutamente autoritaria que pone en riesgo la prestación del servicio de salud y el sistema de salud mismo en Colombia. Además, puede prácticamente mostrar hacia donde va el Gobierno. Ante el hundimiento inminente de una reforma de salud que es desastrosa, lo que van a tratar es de llevar por esta misma vía de asfixia a que se nacionalice y se estatice el sistema de salud en Colombia. En ese momento, el país habrá perdido una de las mejores instituciones que tiene, que es el régimen público-privado de prestación del servicio de salud, que fue tan importante para atender la pandemia del covid-19.

I.D.: No tengo la menor duda. No solamente es una retaliación, sino una intimidación al Congreso en medio de la discusión de la reforma. Una intimidación a los prestadores privados, una intimidación a la inversión extranjera en el servicio de salud. Creo que esto es absolutamente catastrófico y es el comienzo del fin del sistema de salud con participación público-privada, que ha sido tan exitoso en Colombia.

Dicen que es por un año, que estén tranquilos, y no. Ya removieron a la junta directiva, ya removieron al presidente. Ahora entra el Gobierno a manejar una de las mejores prestadoras de servicio en el país en medio de una discusión de una reforma nefasta. Entonces claro que aquí hay revanchismo, claro que aquí hay una vendetta, pero sobre todo aquí lo que se confirma es el capricho ideológico de romper con el principio de participación público-privada.

I.D.: Esto va a espantar mucha inversión, va a mantener mucha incertidumbre. Esto va a afectar la inversión porque ya hemos visto lo que pasó en Buenaventura, lo que pasó con las concesiones y ahora lo hace con el servicio de salud. Hay una especie de patrón de comportamiento y no tengo duda de que aquí lo que hay es, lo que llamarían los estudiosos de estos fenómenos de populismo de extrema izquierda absolutamente ideologizado, la teoría de la destrucción.

Es destruir todo aquello que no les gusta para poderlo reconstruir con caprichos ideológicos. Pero lo único que se ha sembrado es incertidumbre, pérdida de inversión, pérdida de crecimiento y pobreza. Lo mismo pasa con el sistema eléctrico colombiano. Una actitud completamente antiempresarial nos tiene ad portas de un apagón. Ya empezó el apagón en la salud con esta intervención, que parece más una expropiación.

I.D.: No tengo la menor duda. Es la herramienta que el Gobierno está utilizando para intimidar a quienes no piensan como él. Por esto pienso que este no es un tema que se pueda dejar así, al garete. Se requiere que las cortes y organismos de control operen rápidamente.