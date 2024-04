La constituyente, ¿la vía de Gustavo Petro tras su derrota con la reforma a la salud? Esto dijo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

El gobierno del presidente Gustavo Petro aún no dice abiertamente cuál será su Plan B tras la derrota de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, un proyecto que le generó desgaste a la Casa de Nariño, ruptura con los partidos de La U, Liberal y Conservador y le costó la cabeza a cuatro ministros: Carolina Corcho, Alejandro Gaviria, Cecilia López y José Antonio Ocampo, los tres últimos contradictores de la iniciativa.

“¿Es Petro responsable de que hoy no funcionen las cosas?”, preguntó Jaramillo, visiblemente molesto en una intervención histórica que duró más de 20 minutos donde intentó fallidamente convencer a los senadores de respaldar el proyecto.

“Todos los ministros que han llegado son pro EPS (…) ¿Quiénes son responsables? ¿Nosotros que acabamos de llegar? Yo siempre he creído en un sistema presidencialista porque si lo tuviéramos hoy deberíamos ir nuevamente a unas elecciones para ver si la reforma a la salud, laboral, pensional, por las que votaron los colombianos en los pasados comicios, se hacen o no se hacen. Cualquiera que sea, no tenemos problema”, destacó.