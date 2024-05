“Hoy comenzó la toma de Petro a la U. Nacional”: académicos rechazan “orden” del Gobierno de designar reemplazo del rector Peña

José Ismael Peña, el nuevo rector de la Universidad Nacional, escogido recientemente por el Consejo Superior, donde tiene asiento la ministra de Educación, Aurora Vergara, no fue bien recibido por el presidente Gustavo Petro, quien tenía candidato propio: Leopoldo Múnera, derrotado durante el proceso de elección .

Peña no ha podido ejercer sus funciones con tranquilidad. De hecho, se posesionó en una notaría en Bogotá, porque la ministra no firmó las actas en las que resultó elegido. Ella no estuvo de acuerdo con la forma como se llevó a cabo la votación, pero dejó claro desde el comienzo de la jornada que respetaría el resultado de las mayorías.