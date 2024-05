Gobierno “ordena” a Consejo Superior de la U. Nacional nombrar rector encargado, pese a reciente designación de Ismael Peña

El nuevo ministro de Educación Ad hoc, Juan David Correa, ya tomó la primera decisión frente a la Universidad Nacional: a través de la resolución 7480 del 2024 ordena al Consejo Superior Universitario que en el término de 24 horas contadas a partir de la comunicación de la presente decisión, “convoque a sesión extraordinaria cuyo único punto del orden del día sea encargar a un rector encargado de manera transitoria hasta tanto no se adopte una decisión definitiva por parte del Consejo respecto de la conducta de autoposesión de Ismael Peña”, se lee en el documento oficial que tiene SEMANA.

Plantea el ministro Correa que, una vez superada la vacancia de la representación estudiantil, el Consejo Superior Universitario de la Nacional, “conforme a su valoración de la conducta de autoposesión de Ismael Peña Reyes, determinará si procede o no a mantener el encargo en la rectoría por mayor tiempo”.

Entre los argumentos del funcionario aparece que José Ismael Peña “viene cumpliendo funciones como rector con fundamento en la protocolización de una nueva posesión con testigos, la cual no tiene la fuerza legal para certificar dicha condición, no se llevó a cabo ante una autoridad competente y no produce efectos jurídicos”, se lee.