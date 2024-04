“Al mejor estilo Chavista, Petro expropia la salud de los colombianos”: Daniel Palacios cuestiona intervenciones a EPS del Gobierno

“Al mejor estilo Chavista, Petro expropia la salud de los colombianos. La Nueva EPS, Sanitas y muchas más pasarán a ser administradas y operadas por la ineficiente burocracia de la nació n. El dictador no parará hasta imponer cueste lo que cueste su nefasta reforma a la salud que a buen momento fue negada por el Congreso”, aseveró el exministro Palacios.

Asimismo, el exministro alertó sobre que “a un presidente como Petro no se le puede permitir que se pavonee expropiando aquí y expropiando allá. La salud de los colombianos no es un juego y estamos advertidos: Petro no descansará hasta estatalizar la salud y poder él, personalmente, controlar el futuro de millones de colombianos”.