La gran derrota de Petro en el Congreso: reforma a la salud no prosperó. Más de un año sin consensos, sin financiación y divisiones

“Nadie en esta Comisión ha dicho que no se necesita reforma a la salud. Los escuché a todos atentamente (...). Por ello, con el mayor respeto, yo no entiendo que la proposición sea ‘archívese el debate’, no ‘abramos el debate’. Todos estamos de acuerdo con una reforma a la salud, pero proponemos que no se abra el debate. Ustedes tendrán argumentos que yo no comparto, pero debo ser respetuoso”, dijo Velasco.