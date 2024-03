“Es un salvavidas para el Gobierno Petro”: ponencia alternativa de la reforma a la salud divide opiniones en SEMANA

El senador Henríquez fue enfático al decir que no se trata de conciliar posiciones, sino de ser sensatos con el sistema de salud de los colombianos. El congresista del uribismo afirmó que, la reforma a la salud del Gobierno Petro, no tiene aval financiero y que por ende hasta se desconoce de dónde saldrían los recursos para que sea viable.

“Es insostenible, no tiene fuente de financiación (...), aquí, en un estudio juicioso, serio y responsable, ocho senadores de la República firmamos lo que conoce Colombia y se ha sumado una senadora que es Ana Paola Agudelo. En ese orden de ideas, nueve senadores decimos que ‘no’ a la reforma a la salud, y ayer sacamos un comunicado en el que decíamos que esto no es un tema personal; no acompañamos una posición alternativa y no lo digo por usted, senador Fabián, lo digo por el momento coyuntural que vive la nación colombiana, y voy a ser muy claro, sincero y directo: una propuesta alternativa en este momento es un salvavidas para el Gobierno. Salvavidas que ya nosotros le dijimos que no lo vamos a acompañar”, destacó el congresista Henríquez.