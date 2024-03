Exsuperintendente de salud dice que modelo colombiano es de los mejores del mundo: “El camino era ajustar puntos dentro del sistema”

El exsuperintendente de salud, Fabio Aristizábal , aseguró que el sistema de salud actual funciona bien y es uno de los más exaltados del mundo, por lo que asevera que no es necesario estar pensando en una reforma a la salud.

Si bien el exfuncionario reconoce que hay puntos que se podrían mejorar, llama la atención sobre que esos cambios pueden aplicarse dentro del mismo sistema y hasta lanza una contundente advertencia: no se sabe qué tono tome el Gobierno si se hunde la reforma a la salud que está en trámite en el Congreso.

El senador Fabián Díaz no le ve futuro a la reforma a la salud: “El consenso ha sido difícil porque las partes ya están radicalizadas”

Contexto: El senador Fabián Díaz no le ve futuro a la reforma a la salud: “El consenso ha sido difícil porque las partes ya están radicalizadas”

Martha Peralta anuncia que no anticipará el debate de reforma a la salud. Reconoce un “escenario complejo” para el proyecto y habla de “responsables políticos”

Contexto: Martha Peralta anuncia que no anticipará el debate de reforma a la salud. Reconoce un “escenario complejo” para el proyecto y habla de “responsables políticos”

A renglón seguido, hace otro catálogo de reconocimiento que este ha tenido: es pionero en la implementación de políticas públicas que permiten un sistema de aseguramiento que tiene un enfoque de resultados, en 2022 atendió cerca de 400 mil personas con cáncer y más de 20 mil con enfermedades huérfanas, cuenta con atención con médico experto y “esto no existe prácticamente en América Latina, acá cerca del 76% tiene acceso a retrovirales”.

“Hay muchas cosas que tenemos que corregir, como que haya una mejor oferta rural, acabar con la corrupción, acabar las malas prácticas de las que hay 60 modalidades. Ellos (el Gobierno) se concentraron en un solo actor. ¿Será que no van a atacar el cartel del SOAT, los pacientes que piden medicamentos fantasmas para salir a venderlos en el mercado, los carteles del sida, la hemofilia, los pañales?”, manifestó Fabio Aristizábal.

Por eso dijo que “el camino era ajustar esos puntos dentro del sistema, como lo veníamos haciendo. Hay que quitarle los hospitales públicos a los políticos y a los corruptos, pero la culpa no es de las EPS, sino que no hay oferta porque los hospitales públicos se han quebrado porque la corrupción los desangra. No es un problema de ser públicos o privados, sino de malos manejos. Yo recuperé 22 de los 23 que intervine”.