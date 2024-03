De héroes: así califican a los ocho congresistas que firmaron la ponencia que hunde la polémica reforma a la salud de Petro; esto es lo que piensan

SEMANA habló con los senadores, quienes coincidieron en varios puntos y razones para tomar esta decisión, por ejemplo, que desde el Gobierno no se tuvieron en cuenta varias de sus recomendaciones y que el proyecto podría ser nocivo para el país y la salud de los colombianos.

“Es una posición personal. Hace más de un año le había pedido al partido no solamente no apoyar la reforma sino que fuéramos partido de oposición de Gobierno”, aseguró el senador Marín, del Partido Conservador.

Agregó que desde hace más de un año se había abierto el debate pero que la reforma siguió sin modificaciones, por lo que decidió respaldar esa ponencia de archivo. “Nosotros creemos que es mejor archivarla. Estoy de acuerdo en reformas, pero no como la está presentando el Gobierno”, afirmó Marín.

“Las mesas técnicas las terminamos la semana pasada. Evidenciamos que definitivamente lo que necesita Colombia no está definido en el proyecto de reforma que tenia el Gobierno nacional”, aseguró.

Ríos afirmó que una de las decisiones que la llevó a tomar esa decisión fueron los 10 millones de pacientes con enfermedades crónicas en el país que podrían quedar en riesgo con ese sistema que propone el Gobierno. Además de la falta de impacto fiscal que no había sido presentado por el Ministerio de Hacienda.

El senador Alirio Barrera, otro de los ponentes, aseguró que siempre ha estado en contra de esa reforma a pesar de que reconoce que no todo lo que se propone es malo, sino que varias de esas propuestas se pueden implementar de otra manera sin necesidad de una reforma, como los Caps, la construcción de hospitales, el acceso de los colombianos a la salud, entre otros.

“Lo que nos preocupa son temas como las enfermedades de alto costo, la imposibilidad para que los colombianos puedan elegir su EPS, hoy lo pueden hacer. Esto no es en contra del Gobierno o del presidente”, aclaró el senador del uribismo.

La senadora Berenice Bedoya dijo que faltó mucho consenso entre el Gobierno y los distintos actores del sistema, entre ellos los pacientes. “De las audiencias no se sacaban conclusiones, no tiene aval fiscal, responsablemente y coherentemente no podíamos hacerle esto a los pacientes”, dijo la senadora.