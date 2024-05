Petro defendió la primera línea y dijo que si hubieran sido del Liceo Francés o del Gimnasio Moderno, el “trato habría sido diferente”

“¿Quiénes eran los de la primera línea? Pregúntenle a cualquier medio de comunicación, no a todos, obviamente: ¿quiénes eran los de la primera línea? ¡Terroristas!, dicen. Si ustedes estuvieron ahí, en esos barrios, o vivieron en algún momento el tema o participaron, porque no fue hace mucho, todos sabrían que ahí había problemas iguales, obviamente, problemas de la juventud en un barrio popular, pero no eran terroristas, estaban era protestando. ¿Protestando por qué?, por vivir, para vivir. Y ¿cuál fue la respuesta del Estado? Bueno, ahí están las estadísticas, no necesitamos… Fue la muerte”, sentenció el presidente.

“Y entonces, ahí es donde se mide la exclusión. Esa es la exclusión social en Colombia. Unos tienen derecho a vivir; otros, no. Cuando otros no, no hay derecho, no hay el derecho, no hay un derecho universal, no hay una democracia, no hay una República, no hay una nación, está todo por construir”, indicó.